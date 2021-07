Pradawny żuk znaleziony w… odchodach dinozaura

Dobry stan żuków pozwolił ustalić, że mamy do czynienia z nowym gatunkiem, nazwanym Triamyxa coprolithica – w nawiązaniu do koprolitu, czyli skamieniałych ekskrementów. Silesaurus to z kolei ważący zaledwie około 15 kilogramów archozaur (przodek dinozaura). Co ciekawe, został on opisany po raz pierwszy przez polskiego paleontologa Jerzego Dzika, który na początku obecnego stulecia prowadził wykopaliska w okolicach Opola.