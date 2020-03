WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Technologie i nauka Wideo Najnowsze Popularne komputer + 1 laptop Magdalena Tatar 22 min. temu Pracujesz z domu? Te urządzenia i gadżety ci w tym pomogą Praca zdalna dla jednych jest szansą na wykonywanie wymarzonego zawodu z dala od siedziby firmy, w której chcą rozwijać karierę, dla innych koniecznością związaną z obowiązkowym pozostaniem w domu przez dwa tygodnie (lub dłużej). W jednym i drugim przypadku niezbędne będą pewne narzędzia, dzięki którym zadania wykonamy bez stresu. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Bez odpowiednich narzędzi praca z domu może być uciążliwa i stresująca (123RF) W tekście umieszczone zostały boksy promocyjne naszych Partnerów Zostań w domu, ale nie rezygnuj z pracy Z racji swojej mobilności, laptopy są niezbędnym urządzeniem do pracy, jeśli wykonujesz swoje zadania z domu. Internet, aplikacje, programy i odpowiednie peryferia towarzyszą obecnie wielu z nas. Do pracy z domu skłoniły nas wyjątkowe okoliczności i wiążą się z tym często trudności techniczne. Wybór odpowiedniego komputera może pomóc nam pracować bez problemów i związanych z nim stresów. Przydatne do pracy urządzenia powinny cechować: odpowiedni typ, dobry wyświetlacz, procesor, pamięć, a także waga, wielkość i dodatkowe funkcje. Lekki i poręczny notebook sprawdzi się, jeśli często zmieniamy miejsce i urządzenie zabieramy ze sobą. Cięższy laptop o większej ilości funkcji i dodatków to nadal urządzenie, które przenieść łatwiej niż standardowy PC, ale jego mobilność ocenia się jako nieco mniejszą od notebooka. Nie tylko pojemność i liczba rdzeni… Procesor i odpowiedni dysk zapewnią nam sprawne działanie wszystkich niezbędnych funkcji komputera. W przypadku pracy z domu może ich być nieco więcej, bo poza standardowymi narzędziami pracy, korzystamy też np. z komunikatorów i telekonferencji. Na sprawność ich działania ma też wpływ jakość naszego łącza internetowego – nie zapominajmy o tej ważnej kwestii. O tym, jak istotna jest jakoś procesora, czyli serca naszego urządzenia do pracy zdalnej, większość z nas przekonała się niejednokrotnie, gdyż to on odpowiada za moc obliczeniową urządzenia. Im więcej zadań zadamy naszemu modelowi, tym bardziej zaawansowany procesor będzie niezbędny do pracy. Uznaje się, że do pracy biurowej z rodziny Intel Core, absolutne minimum to procesor Intel Core i3 lub wyższy (jeśli pozwala nam na to budżet). Jego wysoka klasa pozwala też na obniżenie poboru energii przy sprawnym wykonywaniu wielu zadań równocześnie – cecha bezcenna, jeśli czasem musimy popracować np. w terenie bądź tymczasowo bez źródła zasilania. Bez odpowiedniego dysku nasza praca także nie będzie przebiegała bez zakłóceń. Dysk o odpowiedniej pojemności to podstawa, ale nie jest to najistotniejsze, jeśli np. pracujemy z typowo biurowymi dokumentami – wszak nie zajmują one wiele miejsca. Tu istotne są też: technologia oraz szybkość zapisu i odczytu danych. Dyski twarde typu SSD są w stanie przyspieszyć rozruch systemu i usprawnić działanie komputera w porównaniu do HDD. Dzieciaki szaleją? Te słuchawki wyciszają dźwięki z zewnątrz Jednym z częstych problemów, z którymi spotykają się osoby, które zwykle pracują w biurze, ale czasem muszą też popracować z domu, jest hałas. Czasem to przejeżdżające za oknem samochody, czasem głośny sąsiad, a czasem własne dzieci, które akurat w czasie, w którym chcemy się skupić, postanawiają bawić się w głośny sposób. Wybawieniem dla osób, które pragną ukończyć ważne zadanie lub projekt, są słuchawki z opcją wyciszenia dźwięków z zewnątrz. Takie słuchawki lubią też melomani ceniący perfekcyjną jakość dźwięku muzyki, której nic nie zakłóca, lub filmu z ciekawymi efektami dźwiękowymi. Komfort pracy zdalnej – te urządzenia ci pomogą Telekonferencja umożliwia odbywanie spotkań na odległość. Każdy, kto jest związany z handlem, mediami lub po prostu chce pogadać z kimś z rodziny, kto utknął w dalekim mieście czy kraju, docenia możliwość usłyszenia i zobaczenia męża, mamy czy dziecka. Na co dzień nie zauważamy tego, ile urządzeń daje nam taką możliwość. Często dopiero konieczność skłania nas do tego, aby z podobnych gadżetów korzystać. Standardowym narzędziem do zdalnych spotkań jest oczywiście laptop, ale też dobry notebook, tablet (możemy do wielu z nich podpiąć wygodną klawiaturę) oraz nowoczesny smartfon. Praktyczne peryferia A jak wizualnie prezentuje się wasz home office? Drugorzędna, ale warta uwagi kwestia to wygląd otoczenia, w którym pracujemy. Nowoczesne wzornictwo komputerów, notebooków i wszelkiego rodzaju akcesoriów do korzystania z komputera umili naszą pracę. Wiele z nich to nie tylko efektowne wzornictwo, ale też ergonomia – zwróć uwagę na poręczne myszki czy komfortowe, solidne klawiatury. Bywa, że traktujemy je jako gadżety dla graczy, ale z pewnością docenimy je, kiedy zamiast np. oglądać w domu serial na Netflixie, będziemy przez wiele godzin pracować. A po pracy czas na rozrywkę Wiele nowoczesnych, solidnych laptopów może łączyć funkcje modeli do pisania, obsługi aplikacji przydatnych w pracy czy obróbki zdjęć i filmów, ale też do rozrywki – w tym głównie gier. Dla zabicia czasu w czasie długich popołudni i wieczorów, które spędzamy w domu, warto nadrobić zaległości i skusić się na jeden z interesujących nas tytułów gier, na który dotąd nie mieliśmy czasu. Idealna opcja na wolne popołudnie, zwłaszcza jeśli zestaw uzupełnisz słuchawkami lub głośnikami, które ze zwykłej rozgrywki uczynią świetną przygodę z realistyczną oprawą dźwiękową.