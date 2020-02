Pracownicy Amazona przeciwstawiają się polityce firmy w sprawie kryzysu klimatycznego

Ponad 340 pracowników Amazona publicznie skrytykowało firmę za nie wywiązywanie się z "moralnej odpowiedzialności" za kryzys klimatyczny. W swoich oświadczeniach wykorzystali hashtag #AMZNSpeakOut.



Pracownicy opublikowali oświadczenia, które krytyką firmę za niewystarczające działania w tej sprawie. To, co zrobili, jest sprzeczne z polityką Amazona, która zabrania im mówienia o działalności firmy bez wcześniejszej zgody kierownictwa. Taka polityka została wprowadzona po tym, kiedy pracownicy zadeklarowali chęć udziału w strajkach klimatycznych z września ubiegłego roku.

– Każda osoba, która podzieliła się tym oświadczeniem, musiała sama zdecydować, że bez względu na konsekwencje chce stanąć w obronie słusznej sprawy – powiedziała dla "The Guardian" Victoria Liang, inżynier ds. Rozwoju oprogramowania w Amazon.

Pracownicy Amazona w ostatnich latach coraz bardziej krytykują swojego pracodawcę za umowy z firmami naftowymi i gazowymi. Wiosną 2019 roku ponad 8700 pracowników podpisało list skierowany do dyrektora generalnego, Jeffa Bezosa, wzywając go do podjęcia odważniejszych działań.