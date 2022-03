Praca Programisty. Jak wygląda oraz jak zacząć pracę w branży IT

Komputeryzacja oraz pandemia wywołały lawinowe zainteresowanie branżą IT. Lock down spowodował, iż zostaliśmy zamknięci w czterech ścianach. To spowodowało pracę i naukę zdalną. Wiele osób straciło możliwość zarobkowania i trzeba było zacząć myśleć o nowych branżach, najlepiej takich, które dają szansę działalności zdalnej. Wiązało się to jednak z nauką nowych kompetencji i umiejętności. Branża IT stała się nową nadzieją na pracę wielu szukających jej na rynku.

Jak wygląda oraz jak zacząć pracę w branży IT? Na początek musimy wiedzieć, że ta praca to zajęcie dla ludzi o umysłach ścisłych, kierujących się w życiu myśleniem analitycznym i logicznym. Zarobki w tej branży potrafią sięgać nawet 20 tysięcy miesięcznie, ale nie ma nic za darmo. Ciężka praca, wytrwałość i ciągłe doskonalenie się to podstawa sukcesu w tej branży oraz szansa na piękną karierę.

Rynek branży IT to takie specjalizacje jak:

tworzenie oprogramowania użytkowego

gier

animacji

Praca w branży IT

Branża IT to specyficzny rynek i można śmiało powiedzieć, że potrzebne jest ogromne samozaparcie.

Programista to zawód, który ma przyszłość, zapotrzebowanie na takiego pracownika jest ogromne. Średnie zarobki na tym stanowisku pracy to około 5 tysięcy złotych, oczywiście zależne to jest od doświadczenia i umiejętności. Ogromne ilości młodych ludzi garnie się do tego zawodu. Średnia wieku programisty to 25-35 lat, po studiach, ale nie tylko. Programowania można nauczyć się samodzielnie i jak już wspominałem, najważniejsze jest samozaparcie i determinacja oraz "otwarta głowa".

Programista to drugi zawód w Polsce ze względu na zainteresowanie. Dobrą informacją jest to, że większość programistów nie ukończyła studiów technicznych. Jak więc można zacząć pracę w branży IT? Na początek warto samemu podjąć się nauki programowania. Dostępne są:

kursy online

intensywne szkolenia z programowania czyli tak zwane bootcampy. Rekrutacja do tej branży nie jest łatwa, raczej jest to skomplikowany proces odbywający się wielokanałowo. Aby przeprowadzić rozmowy kwalifikacyjne zarówno rekruter, jak i kandydat, stoją przed ogromnym wyzwaniem. Firmy szukające programistów, ogłaszają się w social mediach oraz na stronach internetowych oferujących pracę, ale najbardziej popularna ostatnio jest rekrutacja 5.0. Organizowane są tak zwane hackatony, czyli konkursy polegające na rozwiązywaniu zagadnienia projektowego w określonym i ustalonym czasie w ciągu dnia.

Gdzie szukać pracy w IT bez doświadczenia?

Praca w IT wymaga specjalistycznej wiedzy, zależnej od stanowiska. Przydadzą się kompetencje miękkie oraz chęć ciągłej nauki. Pierwszą pracę można uzyskać już po przejściu wstępnego kursu. Takie szkolenia prowadzi dziś wiele firm, a zaletą jest to, iż można odbyć je online oraz stacjonarnie w każdym większym mieście. Pracy w tej branży można szukać na różnych portalach oferujących pracę, choć wielu programistów to freelancerzy i wolą działać z doskoku i na własnych warunkach. Wybierają zlecenia i działają indywidualnie. Wszystko zależy od preferencji programisty.

Praca programisty to wyczerpująca intelektualnie działalność. Jeśli ktoś wcześniej pracował fizycznie i jego wykształcenie jest bardziej techniczne i dobrze radzi sobie w pracach, gdzie ważna jest siła rąk, to może okazać się, ze praca programisty będzie dla niego nieosiągalna. Tak, jak ktoś o umyśle ścisłym może mieć problem z pracą w kopalni, tak górnik może nie ogarnąć systemów informatycznych w branży IT. Warto jest jednak sprawdzić się na szkoleniu czy bootcampie i przekonać się na własnej skórze, czy ta branża jest dla nas. Może się okazać, że mamy wiele talentów i branża IT nie jest nam straszna. W skrócie można powiedzieć, że praca programisty polega na myśleniu. A więc jeśli nie jesteś fanem myślenia, to lepiej będzie szukać innej pracy, ale jeśli tylko trochę lubisz myślenie, lubiłeś rozwiązywać krzyżówki, grać w szachy itd. to warto spróbować. Ta praca to ciągłe codzienne wyzwania i nasz mózg jest pełen roboty. Dlatego też nie ma mowy o zarywaniu nocy, bo nasze zdolności umysłowe mogą ucierpieć.

Jak wygląda dzień pracy programisty?

W dobrych firmach nie ma czegoś takiego, jak przymus pracy zaraz po wejściu na stanowisko. Kiedy jest do wykonania nowy projekt to na samym początku ustalane są cele. W kolejnym kroku następuje podział zadań i potem już ich realizacja. Praca programisty to w sumie działanie wspólne na linii programista- grafik -klient. Jak w każdej pracy, także tutaj są bardziej i mniej gorące dni w firmie. Kiedy gonią terminy konieczne jest zostawanie po godzinach lub zabieranie pracy do domu, a podczas luźniejszych okresów przychodzi chwila na regenerację i nabranie mocy do dalszego działania. Praca programisty to tworzenie kodów i wszystko z tym związane. Jest to naprawdę wymagające zajęcie i taka cecha charakteru, jak ambicja i wytrwałość, będą bardzo przydatne.

Co nas czeka w pracy IT?

W dobrych firmach, dbających o jakość oprogramowania, wdrażany jest bardzo często Code-review, czyli mówiąc po polsku sprawdzanie lub inspekcja kodu. Jest to tak zwane poprawianie błędów jednego programisty przez drugiego w celu uniknięcia błędów. Kody są oddawane do systemu kontroli wersji i testowania, mimo to bardzo ważne jest sprawdzanie kodów wcześniej. Powodów jest kilka:

- system kontroli błędów może nie wykryć błędu, jeśli nie chodzi o typowy błąd w działaniu kodu, a mówiąc w prostym języku, problem powstał z winy programisty. W takim przypadku kolega z pracy bardzo często będzie miał większe szanse na wyłapanie błędu

- komunikacja między programistami, a także staranność i czytelność kodu to kolejny aspekt. Code-review to idealny system, kiedy w firmie pracują programiści o różnym stopniu doświadczenia.

Korzyści z bycia dobrym programistą

Jak wygląda oraz jak zacząć pracę w branży IT już wiemy. A co daje bycie dobrym programistą? To nie jest zwykłe "klepanie kodu" dzień za dniem. Branża IT rozwija się w bardzo szybkim tempie, a zapotrzebowanie na tego typu pracowników jest ogromne, wręcz można powiedzieć, ze dobrych programistów brakuje na rynku pracy. Coraz więcej firm prześciga się w coraz to nowych sposobach na przyciągnięcie ludzi tej branży do siebie. Im większa firma, tym lepsze zarobki, którymi te firmy kuszą nowych programistów. Wygląda to czasem na walkę dużych korporacji o nowe osoby do pracy. Praca w tej branży to jednak nie tylko bardzo dobre zarobki, ale także możliwość działania przy wielkich projektach i zapisania się w historii powstałych projektów, z których skorzysta miliony ludzi na całym świecie.

Zapotrzebowanie na dobrego programistę jest tak ogromne, że jest więcej stanowisk pracy w firmach, niż chętnych lub dostępnych pracowników w tej działalności. Warto jest poświęcić czas na szkolenia i rozwój w tej dziedzinie życia i być wytrwałym, bo nagroda może okazać się wspaniała. Zarobki rzędu 10 tysięcy złotych miesięcznie to nic wyjątkowego, a przy ogromnej ambicji możemy dojść nawet do 15 tysięcy miesięcznie i wtedy śmiało można stwierdzić, że warto było się uczyć. Ta nauka warta jest poświęceń.

Gdzie szukać pracy w IT bez doświadczenia pisałem już wcześniej i to, że jest to możliwe to fakt. Wystarczająco duża wola nauki, chęć podjęcia się nowego zadania w życiu, a także sprawdzenia się w prężnie rozwijającej się branży to atuty potrzebne, aby dołączyć do grona programistów i zarabiać naprawdę dobre pieniądze. Tylko od nas zależy, czy zadowolimy się zarobkami rzędu 5 tysięcy złotych miesięcznie, czy będziemy się rozwijać i powiększać nasze kompetencje, a tym samym dawać sobie możliwości jeszcze większego wynagrodzenia i rozwoju kariery, a także tworzenia czegoś dla ludzi.

Dobry programista nie może tak po prostu "klepać kodów". Ta praca to coś więcej. To ciągłe pochłanianie wiedzy i bezustanna chęć doskonalenia się. To ciągłe pytanie i odpowiadanie sobie. To wieczna nauka, doświadczenia i żądza wiedzy dzień za dniem w drodze do wielkich projektów. Tutaj trzeba być skrupulatnym i sumiennym. Trzeba pracować, pracować i jeszcze raz pracować. Czytanie książek, artykułów i blogów z zakresu technologii to podstawa rozwoju w tej branży.

Praca w tej dziedzinie to praca umysłowa. Nasz mózg jest najważniejszym silnikiem do pracy, ale to nasze serce, ambicja, walka o lepsze jutro, dążenie do wyższych celów, a także chęć samodoskonalenia się i pochłanianie coraz to większej wiedzy jest czynnikiem sukcesu w branży IT. Również w tej działalności są pewne stereotypy, dlatego też wielu ludzi sceptycznie podchodzi do tematu nauki nowej profesji. Najbardziej panującym stereotypem jest taki, że programista to człowiek zaniedbany i zgarbiony oraz żyjący w wirtualnym świecie, totalnie oderwany od rzeczywistości. Tak wcale nie musi być, jak jest to przedstawiane w rozmowach między ludźmi. Wręcz wskazane jest, aby człowiek pracujący w tej branży był wysportowany, a nawet sport czy ogólnie aktywność fizyczna bardzo pomaga w pracy umysłowej. Idealnym połączeniem jest praca programisty i aktywności fizycznej w ramach przerwy w pracy, mniej więcej co 10-20 minut. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, by być dobrym programistą i wytrenowanym człowiekiem.

Czy praca programisty jest nudna?

Bo przecież tworzenie kodów nie brzmi ekscytująco. I tutaj można podać przykłady, jakich projektów dotyczy kodowanie. Kodować można głowice nuklearne( to już nie brzmi, jak nudne zajęcie), można działać w kodowaniu dronów, Czy jest to praca dla samotników? Na pierwszy rzut oka może się tak wydawać, ale nie koniecznie tak jest. W tej pracy bardzo ważne jest współdziałanie i pomoc doświadczonych kolegów, o czym wspominałem przy opisie Code-review.

Zawód programisty to bardzo pożądana na rynku pracy działalność. Wysokie zarobki, a także możliwość nauki bez wychodzenia z domu, na różnych szkoleniach czy bootcampach, daje szansę dla ludzi, którzy mają pod opieką dzieci, jest także możliwość pracy zdalnej i to niewątpliwy atut tej branży. Najważniejsze jednak jest to, że to od nas samych zależy, jak daleko zajdziemy jako programiści i jak wysokie wynagrodzenie będziemy w stanie osiągnąć. Na pewno jest to praca przyszłości i zdecydowanie warta zachodu.