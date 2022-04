Pozycjonowanie i SEO są zwykle elementem szerszych działań prowadzonych w ramach SEM (Search Engine Marketing). SEM to zbiór działań marketingowych prowadzonych w wynikach wyszukiwania, na które oprócz pozycjonowania i SEO składa się też reklama płatna (PPC).

Pozycjonowanie stron w wyszukiwarce to proces obejmujący działania, których celem jest zwiększenie widoczności serwisu oraz wzrost jego pozycji w bezpłatnych wynikach wyszukiwania. Choć pozycjonowanie często jest utożsamiane z SEO, należy podkreślić, że jest ono znacznie szerszym pojęciem. Proces ten standardowo składa się z:

Najprościej rzecz ujmując, pozycjonowanie stron internetowych to działania, dzięki którym serwis będzie wyświetlał się wyżej w wynikach wyszukiwania na określone frazy kluczowe. Za granicą czynności te określane są po prostu jako SEO – stąd między tymi dwoma terminami często stawia się znak równości.

W rzeczywistości jednak pozycjonowanie obejmuje poprawę wszystkich elementów, które są zaliczane do czynników rankingowych – czyli mających wpływ na pozycję, jaką zajmuje witryna w bezpłatnych wynikach wyszukiwania. Aspekty te są związane z funkcjonowaniem pozycjonowanego serwisu, treściami, które są na nim publikowane, oraz popularnością strony wśród użytkowników.

Należy przy tym pamiętać, że pozycje w wyszukiwarce nie są dane raz na zawsze, a algorytmy oceniające witryny są co pewien czas aktualizowane. Z tego powodu pozycjonowanie stron jest procesem, który należy realizować kompleksowo – pojedyncze działania mogą przynieść pewien efekt, ale w takim przypadku trudno będzie oczekiwać naprawdę satysfakcjonujących i długofalowych rezultatów.

Wszystkie te elementy są szczegółowo przedstawione chociażby tutaj: https://www.whitepress.pl/baza-wiedzy/36/na-czym-polega-pozycjonowanie-stron-internetowych . My natomiast zajmiemy się omówieniem najważniejszych aspektów składających się na pozycjonowanie stron internetowych. Wśród działań prowadzonych w ramach tego procesu wymienia się przede wszystkim:

SEO to skrót od angielskich słów search engine optimization, co można przetłumaczyć jako ‘optymalizację pod wyszukiwarki internetowe’. SEO jest procesem, który ma na celu pozyskiwanie wartościowego ruchu z organicznych, czyli bezpłatnych wyników wyszukiwania. W ramach strategii SEO realizuje się działania, których efektem ma być wzrost ogólnej widoczności serwisu oraz pozycji w wynikach na konkretne frazy kluczowe. W rezultacie zwiększa się liczba użytkowników odwiedzających daną witrynę, a to przekłada się na konwersje – czyli zakup oferowanych produktów czy usług.