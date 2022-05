Pozycjonowanie sklepu online ‒ trendy w 2022 roku

Treści to podstawa w procesie pozycjonowania sklepów i stron internetowych. Bardzo ważna jest zarówno ilość, jak i jakość wdrażanych tekstów. Opisy produktów, treści w poszczególnych zakładkach, artykuły blogowe muszą być unikalne i zawierać przydatne dla użytkowników informacje. To nie koniec, powinniśmy pamiętać o optymalizacji pod kątem słów kluczowych oraz o hierarchii nagłówków (h1, h2, h3).

Poprawne wyświetlanie na urządzeniach mobilnych to wciąż niezwykle istotna kwestia. Korzystanie ze smartfonów i tabletów to codzienność. Użytkownicy za pomocą wspomnianych urządzeń szukają różnego typu produktów i informacji, wrzucają do koszyka wybrane artykuły, robią zakupy. Niepoprawne wyświetlanie sklepu na urządzeniu mobilnym bardzo często związane jest ze stratą klienta.

Core Web Vitals od 2021 roku stanowią ważne czynniki rankingowe. Czym są wspomniane czynniki? Na Core Web Vitals składają się:

LCP ‒ Largest Contentful Paint

Largest Contentful Paint tłumaczymy jako największe wyrenderowanie treści. Jest to czas potrzebny na wyrenderowanie największego elementu (treści bądź obrazu), wyświetlanego w widocznym obszarze. LCP nie powinien przekraczać 2,5 sekundy.

FID – First Input Delay

First Input Delay to opóźnienie przy pierwszym działaniu. Jest to czas liczony od interakcji użytkownika z Twoją stroną lub sklepem (kliknięcie w link, w przycisk itd.) do momentu reakcji przeglądarki. Ów czas nie powinien przekraczać 100 milisekund.

CLS – Cumulative Layout Shift

Cumulative Layout Shift to skumulowane przesunięcie układu, wielkość przesunięcia układu strony w czasie ładowania.Profil linków