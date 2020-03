Poznaj zalety i alternatywy dla tradycyjnych rowerów! Sprawdź, na jakiej zasadzie działa rower elektryczny.

Rowery elektryczne cieszą się coraz większą popularnością, decydują się na nie zarówno osoby starsze, jak i młodsze. Rowery elektryczne są ciekawą alternatywą dla tradycyjnych rowerów, doskonale sprawdzają się podczas jazdy po mieście i są bardzo dobrym pomysłem na rekreację. Na jakiej zasadzie działa rower elektryczny i dlaczego warto zdecydować się na jego zakupu.

Jak zbudowany jest rower elektryczny?

Rower elektryczny różni się od tradycyjnego wbudowanym silnikiem, który wspomaga jazdę. Silnik umożliwia mniej forsowną i bardzo cichą jazdę, dlatego coraz więcej osób decyduje się na zakup elektrycznego modelu. Rower elektryczny nie różni się budową w porównaniu z klasycznymi jednośladami, poza dodatkowym wyposażeniem składającym się z: ● silnika elektrycznego - w elektrycznych rowerach stosuje się nowoczesne silniki, które zapewniają oszczędne zużycie energii, co przekłada się na dłuższe użytkowanie roweru, mocy silnika w elektrycznych jednośladach według przepisów Unii Europejskiej nie może przekraczać 250 W, przepisy unijne określają również maksymalną prędkość roweru elektrycznego, który wynosi 24km/h, ● baterii, która w rowerach elektrycznych rowerach jest źródłem napędu roweru, najczęściej stosuje się baterie litowo-jonowe o napięciu 24V lub 36V, baterię zwykle wystarcza na około 500 doładowań, ● kontrolera, odpowiadającego za przesyłanie energii z baterii do silnika oraz za sterowanie jego praca, inteligentny system wspomagania polega na współpracy kontrolera z czujnikiem ruchu, co pozwala na automatyczne uruchomienie systemu wspomagającego jazdę.

Rower elektryczny - zalety

Elektryczne jednoślady to ciekawe rozwiązanie dla ceniących oszczędność czasu, pieniędzy, dlatego producenci pojazdów stale poszerzają swoją ofertę. Elektryczne jednoślady zawdzięczają swoją popularność kilku czynnikom:

● troska o środowisko naturalne- coraz więcej osób szuka sposobów na ograniczenie zanieczyszczenia powietrza i wsparcie środowiska, rower elektryczny jest idealnym rozwiązaniem, ponieważ przyczynia się do znacznej redukcji emisji spalin do atmosfery,

● oszczędność czasu- użytkownicy rowerów elektrycznych doceniają możliwość omijania korków i szybszego dotarcia do celu, a także oszczędności czasu i nerwów związanych z poszukiwaniem miejsca parkingowego,

● oszczędność pieniędzy- użytkowanie elektrycznego jednośladu jest znacznie tańsze w eksploatacji od samochodu, posiadacze roweru elektrycznego nie mają obowiązku rejestracji pojazdu ani wykupienia ubezpieczenia, nie ponoszą również opłat parkingowych, elektryczny pojazd wymaga jedynie ładowania baterii,

● korzyści dla zdrowia - poruszanie się rowerem elektrycznym umożliwia dbanie o kondycję, regularną dawkę ruchu na świeżym powietrzu podczas codziennej jazdy,

● komfort jazdy- rower elektryczny umożliwia szybkie dotarcia do celu bez nadmiernego wysiłku fizycznego, system wspomagania pozwala cieszyć się komfortową jazdą nawet w upalne dni,

● uniwersalność- rowery elektryczne doskonale sprawdzają się zarówno podczas jazdy po mieście, jak i w plenerze.