Katarzyna Rapczyńska-Lubieńska Dzisiaj, 21-07-2021 15:32 Pozbądź się owadów bez chemii. Praktyczna lampa załatwi to za ciebie Wyobraź sobie cichy, spokojny wieczór bez bzyczących insektów. To możliwe? Tak, jeśli masz pod ręką odpowiedniego sojusznika. Lampy owadobójcze skutecznie wabią i niwelują nieproszonych gości. Dowiedz się, jak działa ta świetlna pułapka i którą wybrać. W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Lampa na owady pozwoli uniknąć uciążliwych ukąszeń bez środków chemicznych i... zbędnych nerwów Źródło: Adobe Stock Jak chronić się przed owadami? Dobrze byłoby założyć kapelusz pszczelarski i otoczyć się moskitierą. Niestety latem tak się nie da, dlatego najlepiej skorzystać z tego, co oferuje rynek. Bardzo skuteczną metodą odgrodzenia się od komarów i muszek jest ustawienie wiatraków lub lamp owadobójczych. Takie sprzęty są małe, lekkie i przenośne, co oznacza że bez problemu możemy umieścić je w różnych punktach – zarówno na dworze, jak i balkonie czy tarasie. Dlaczego warto stosować lampy owadobójcze? Spokojny sen i komfort przebywania w ogrodzie lub na balkonie to tylko niektóre z powodów, dla których warto zaopatrzyć się w lampę owadobójczą. Każdy przecież chce mieć zapewniony spokój w czasie letnich wieczorów. Pozbycie się insektów z naszego otoczenia jest też o tyle ważne, że minimalizuje ryzyko zarażenia niektórymi chorobami, takimi jak choćby borelioza. Wreszcie – brak skutków ubocznych w postaci ukąszeń i swędzenia skóry po ukąszeniu komarów (lepiej zapobiegać niż robić okłady). A mając lampę owadobójczą nie tylko możemy chronić siebie oraz pozostałych domowników, ale i nasze zwierzęta, które także narażone są na ukąszenia owadów. Aby skutecznie bronić się przed owadami, warto sięgnąć po wszelkiego rodzaju sposoby, które zapewnią nam błogi spokój. Czym jest lampa owadobójcza? Najprościej mówiąc jest to urządzenie, które zwabia, a następnie zabija latające owady. Podstawowym jej elementem, który pełni rolę "wabika", jest świetlówka UVA. Emisja ultrafioletu wytwarzana jest na poziomie w pełni bezpiecznym dla człowieka. Fale te są optymalne dla przyciągnięcia latających owadów i działają na nie bardziej niż jakiekolwiek światło. Dzięki temu owady próbują dostać się jak najbliżej źródła światła – nawet za dnia. Gdy zostaną zwabione, nie pozostaje nic innego jak tylko ich eliminacja. Lampy owadobójcze – jaką wybrać? Najbardziej popularną opcją są lampy rażące wykonane z wytrzymałego aluminium. Unieszkodliwiają owady za pośrednictwem znajdującej się wewnątrz urządzenia kratki elektrycznej, która jest pod napięciem elektrycznym (tzw. ruszt). Unieszkodliwione owady wpadają do pojemnika na dole, który należy co jakiś czas opróżniać. Tego rodzaju lampy świetnie nadają się do pomieszczeń gospodarczych albo lokali gastronomicznych. Jeśli szukamy czegoś do zawieszenia na balkonie lub tarasie, sięgnijmy po wersję kompaktową wykonaną z metalu i wysokiej jakości ognioodpornego tworzywa ABS. Siatka pod wysokim napięciem skutecznie wyeliminuje wszelkie owady latające: komary, muchy czy octówki. Kolejnym rozwiązaniem skutecznym w walce z uciążliwymi owadami są lampy wiatrakowe – idealne do ogrodu. Urządzenie działa tak, że zasysa owady do środka za pomocą wiatraka. Następnie trafiają one do specjalnie zamontowanego pojemnika. Taka lampa jest nie tylko bezpieczna w stosowaniu, ale przede wszystkim nieszkodliwa dla naszego zdrowia. Wyposażona jest w mechanizm, który nie powoduje rozprzestrzeniania się bakterii. Dzięki temu, że jest bezdymna (nie czuć swędu palonych insektów), nie powoduje zanieczyszczenia środowiska. Na rynku mamy także inteligentne lampy owadobójcze z lampą LED, które działają nie tylko po podłączeniu do kontaktu, ale i na USB. Taki sprzęt świetnie sprawdzi się np. podczas pracy przy komputerze. Lampa może dodatkowo służyć nam jako tradycyjne oświetlenie. Jeszcze bardziej poręcznym rozwiązaniem są ręczne lampy z łapką na muchy, zasilane przez złącze USB. Są całkowicie bezpieczne, nie wytwarzają nieprzyjemnych zapachów i nie korzystają z substancji chemicznych. Wydobywające się z nich światło UV skutecznie zwabia w swoją stronę wszelkie insekty, które następnie zostają wyeliminowane za pomocą prądu elektrycznego o małej mocy. Co ciekawe, możemy wyjąć łapkę z podstawy i korzystać z niej niezależnie. Daje nam to większą swobodę użytkowania, niezależnie od tego czy jesteśmy w domu czy poza nim.