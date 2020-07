Pożary w Australii zabiły ponad 3 miliardy zwierząt. "To jedna z największych katastrof"

Organizacja World Wide Fund for Nature (WWF) zleciła stworzenie szczegółowego raportu, szacującego ilość zwierząt, które mogły zginąć podczas australijskich pożarów. Jego opracowaniem zajęło się 10 naukowców, pochodzących z pięciu różnych organizacji. Do szczegółów raportu dotarli dziennikarze serwisu " The Guardian ".

"Trzy miliardy rodzimych kręgowców to po prostu ogromna liczba. Jest tak duża, że ciężko to pojąć (...) to prawie połowa populacji ludzkiej planety" - mówił profesor Chris Dickman. Dyrektor naczelny WWF Australia, Dermot O'Gorman, skomentował raport, mówiąc: "Trudno wyobrazić sobie inne wydarzenie na świecie w historii ludzkości, które zabiło lub wypędziło tak wiele zwierząt. To jedna z najgorszych katastrof naturalnych we współczesnej historii".