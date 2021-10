Powstanie naddźwiękowy samolot kosmiczny. Twórcy nazywają go "Sexbomb"

Nazwa samolotu wzbudza wiele zainteresowania. Twórcy uznali, że "Sexbomb" (co można przetłumaczyć jako "seksbomba"), pasuje do specyfiki tworzonych technologii. W rozmowie z serwisem Futurism Pradeep Dass, prezes i CTO firmy SES przyznał, że: "energia kinetyczna przy 5 Machach jest bardzo wysoka". Dodał: "będzie działać jak bomba, jeśli w coś uderzy. Jest sexy, więc to seksbomba".