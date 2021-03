Powstała nowa mapa świata. Wygląda jak dwa płaskie placki

Odwzorowanie Merkatora to najlepiej znana płaska mapa Ziemi, którą kojarzymy przede wszystkim z atlasów. Niestety jej wadą jest to, że im spoglądamy bliżej biegunów, tym dane są bardziej przekłamane. Dzieje się tak, ponieważ cała górna i dolna część mapy to punktowy biegun, który został rozciągnięty na całą szerokość mapy.