Artykuł Sponsorowany Dzisiaj, 18-05-2021 09:11 Artykuł sponsorowany Powrót uczniów do klas: Czy w szkołach jest miejsce dla nowych technologii? Nauczanie zdalne weszło w życie z dnia na dzień, co oznacza, że w krótkim czasie trzeba było dostosować się nie tylko do nowej rzeczywistości, ale i nowych narzędzi. Czy zdobyte doświadczenie online, będzie można wykorzystać w szkolnej rzeczywistości po powrocie do klas? Debata #WSB Nauczyciel 2.0: Co zabierzemy do klas ze świata online? Źródło: materiały partnera Za nami rok nauczania zdalnego, które powoli przechodzi już do przeszłości. Końcem kwietnia rozpoczął się powrót do szkolnych ławek, a od 31 maja wszyscy uczniowie mają kontynuować naukę w trybie stacjonarnym. Jak pokazują badania „Edukacja zdalna: co stało się z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami?" przygotowane przez Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej, Fundację Orange i Fundację Dbam o Mój Zasięg, na początku pandemii aż 45% nauczycieli nie czuło się odpowiednio przygotowana do nauczania zdalnego. Prawie co trzeci dydaktyk musiał natomiast zakupić nowy sprzęt czy zainwestować w dodatkowy transfer danych internetowych. Dr Mirosław Zientarski, metodyk w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, dodaje, że przed pandemią nauczyciele nie korzystali tak szeroko z dostępnych rozwiązań cyfrowych technologii. Przeszkodą były i są nadal trzy bariery - finansowa, językowa i w zakresie metodyki stosowania cyfrowych narzędzi. - Sektor edukacji był wzmacniany, ale cyfryzacja szkoły najczęściej oznaczała inwestycje w tablice multimedialne czy zabezpieczenie dostępu do Internetu. Są to rozwiązania, które będąc przypisanymi do szkolnych budynków, siłą rzeczy nie mogły sprawdzić się w rzeczywistości pandemicznej. Jednocześnie, mamy dostęp do olbrzymiej liczby aplikacji edukacyjnych, ale są to najczęściej aplikacje płatne, dodatkowo z interfejsem anglojęzycznym. To może utrudniać lub nawet uniemożliwiać korzystanie z nich. Ponadto, nie można w prosty sposób przenieść tradycyjnych form nauczania do kształcenia zdalnego. Różne narzędzia cyfrowe służą realizacji konkretnych zadań i osiągania określonych efektów uczenia się, co powoduje konieczność stosowania zestawów różnorodnych narzędzi. Potrzeba też nieco innej metodyki stosowania cyfrowych rozwiązań w tak realizowanym procesie dydaktycznym. Otwartą pozostaje również kwestia środków na zakup stosownych licencji. To rodzi całe spektrum wyzwań, przed którymi stoi nauczyciel, ale też i cały system edukacji – podkreśla dr Mirosław Zientarski. W ostatnim roku zmieniło się także podejście pedagogów w przygotowywaniu się do zajęć. Jak pokazują badania, aż 81% nauczycieli podkreśliło, że w przypadku zajęć online częściej sięgali do dodatkowych źródeł informacji. - Po roku obserwacji zmian, jakie nauka zdalna przyniosła nauczycielom, można wskazać elementy, które prawdopodobnie zostaną z nami na dłużej. Po pierwsze, świadomość, że wykorzystanie nowych technologii w edukacji jest koniecznością. Po drugie, że dostosowanie do nowych warunków kształcenia wymaga współdziałania wszystkich zainteresowanych grup - nauczycieli, pedagogów, dyrektorów szkół, uczniów, ale też rodziców, samorządów czy twórców rozwiązań dla edukacji. Po trzecie, że kompetencje cyfrowe powinny stać się elementem edukacji zawodowej nauczycieli na równi z innymi kompetencjami - mówi dr Dominika Wiśniewska z Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju. Jak podkreśla ekspertka - nauczyciele mają świadomość, że rewolucja cyfrowa ich nie ominie, a część z nich czuje się w tej nowej sytuacji bardzo dobrze i chce nauczyć się jak korzystać z technologii w swojej codziennej pracy. Co nauczyciele zabiorą ze sobą do klas ze świata online? O tym porozmawiają eksperci zaproszeni przez Wyższe Szkoły Bankowe podczas trzeciej #DebatyWSB. Nauczyciele, metodycy i eksperci z zakresu nowych technologii spróbują odpowiedzieć na szereg pytań związanych z wyzwaniami, jakie niosło kształcenie na odległość, ale przede wszystkim poszukają tych metod pracy i nowych technologii, które przydadzą im się w pracy po powrocie do klas. Rozmawiać będą: dr Mirosław Zientarski – metodyk e-learningu z Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, dr Joanna Minta, prof. DSW – pedagog, dziekan Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Zyta Czechowska – Nauczycielka Roku 2019, terapeutka i nauczycielka w szkole specjalnej, dr Dominika Wiśniewska – promotorka edukacji z wykorzystaniem technologii, Fundacja PFR oraz Dawid Łasiński – Pan Belfer, nauczyciel chemii i youtuber. Moderatorem dyskusji będzie dr Maciej Kawecki – ekspert z zakresu nowych technologii, dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Debata online, w której udział jest bezpłatny, odbędzie się 20 maja o godz. 16.00, a szczegółowe informacje na jej temat dostępne są na stronie wydarzenia. Współorganizatorem debaty jest Dolnośląska Szkoła Wyższa, Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Centralny Dom Technologii. O Wyższych Szkołach Bankowych: Wyższe Szkoły Bankowe należą do największej grupy uczelni niepublicznych w Polsce. Pierwsza WSB powstała 27 lat temu, a dziś marka obecna jest w 10 miastach: Bydgoszczy, Chorzowie, Gdańsku, Gdyni, Opolu, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu. W ofercie uczelni znajdują się studia I i II stopnia, studia podyplomowe oraz MBA. Według opublikowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informacji o wynikach rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 Wyższe Szkoły Bankowe są najczęściej wybieraną marką uczelni niepublicznych w Polsce. Źródło badań wspomnianych w artykule: „Edukacja zdalna: co stało się z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami?", Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej, Fundacja Orange, Fundacja Dbam o mój zasięg: https://zdalnenauczanie.org/wp-content/uploads/2020/10/edukacja-zdalna.pdf/.