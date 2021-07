Powodzie w Niemczech. Specjaliści: Skala tragedii mogła być mniejsza

"Oczekiwałabym, że ludzie zostaną ewakuowani. Nie przewiduje się, że tak wielu ludzi zginie w 2021 roku z powodu powodzi. To naprawdę bardzo, bardzo poważna sytuacja" – stwierdziła. Wyjaśniła, że ostrzeżenie wydane przez EFAS oznaczało, iż istnieje zagrożenie życia. System nie nakazuje jednak ewakuacji - taka decyzja należy do władz lokalnych. "Ale zazwyczaj, gdy mamy ostrzeżenie o zagrożeniu życia i wiemy, gdzie to się wydarzy, powinniśmy się upewnić, że ewakuacja jest możliwa. Tak działa zarządzanie ryzykiem katastrof" – powiedziała.