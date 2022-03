Powerbank solarny posiada niewielkie, wydajne panele słoneczne, które umożliwiają przekształcenie promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Umożliwiają jednoczesne ładowanie nawet kilku telefonów czy innego rodzaju urządzeń mobilnych. Proces ładowania możliwy jest dzięki prądowi o natężeniu 1,2-2A. To świetne, samowystarczalne urządzenie, które idealnie sprawdzi się, kiedy nie ma możliwości podłączenia do gniazda elektrycznego. Powerbank to świetny gadżet na prezent, który szczególnie sprawdzi się kiedy osoba obdarowywana dużo podróżuje i uwielbia korzystać z urządzeń mobilnych typu telefon, tablet czy aparat.

Jeżeli wolisz jednak tradycyjne rozwiązania, postaw na model, który naładujesz sieciowo: https://www.euro.com.pl/ladowarki-akumulatory-przenosne.bhtml

Powerbank solarny - jaki wybrać?

Na rynku dostępnych jest wiele urządzeń tego typu. Warto rozeznać się w temacie przed podjęciem decyzji, gdyż główne różnice wynikają przeważnie z parametrów technicznych. Od tego, na jaki konkretnie rodzaj się zdecydujemy, zależy późniejszy komfort użytkowania oraz wydajność urządzenia. Oczywiście poszczególne modele różnią się także ceną, także dobrze jest wcześniej określić budżet, jakim dysponujemy i zastanowić się nad niezbędnymi funkcjonalnościami, które chcielibyśmy uzyskać.

Jaką pojemność powinien mieć powerbank?

Tutaj wszystko zależy od pojemności baterii urządzenia, które chcemy ładować. Powerbanki solarne powinny mieć baterię dwa lub trzy razy większą niż docelowe ładowane urządzenie. Jak to określić? Każdy smartfon posiada moc baterii w granicach 2500-6000 mAh. Oznacza to, że powerbanki solarne powinny mieć 5000-18000 mAh mocy. Najlepiej kiedy solar charger impulse jest w stanie naładować telefon do pełna dwa razy. Taką opcję posiadają sprzęty wysokiej jakości. Jeżeli poszukujesz urządzenia o większej pojemności postaw na PowerNeed ES20000B, która posiada panel solarny 9W. Poza wyposażeniem w panele słoneczne posiada on dużą baterię litowo-polimerową o pojemności 20000 mAh. Ten model posiada maksymalny prąd ładowania 2A oraz dwa porty USB. Pozostałe modele dostępne w tej kategorii: https://www.euro.com.pl/ladowarki-akumulatory-przenosne,funkcje!ladowanie-solarne.bhtml

Złącza USB. Na co jeszcze zwrócić uwagę?

Niezależnie od tego czy wybierzesz model z panelem słonecznym czy ładowany z sieci warto zwrócić uwagę na kilka udogodnień, które powinien mieć każdy model. Ważna jest nie tylko ilość portów USB, ale także dodatkowe funkcjonalności. Wskaźnik naładowania powerbanku to być może nie jest rzecz pierwszej potrzeby, ale niezwykle użyteczna. Ciężko ocenić jest ile energii znajduje się w naszej czarnej skrzyneczce, która ma być wybawieniem dla naszego urządzenia mobilnego. Jak bez wskaźnika określimy czy nasza przenośna bateria posiada jeszcze prąd? Ciężko... Dlatego wskaźnik jest niezwykle praktycznym rozwiązaniem. Kolejną rzeczą jest zintegrowany przewód. Niektóre powerbanki, posiadają ukryte w obudowie przewody, które pozwalają na podłączenie urządzenia do ładowania. To praktyczne rozwiązanie, bo mamy pewność, że nigdy go nie zapomnisz. Choć port USB powinien znajdować się nie tylko jeden w danym urządzeniu, to często okazuje się, że wystarczy proste rozgałęzienie aby uzyskać dodatkowe gniazda USB. Z przydatnych gadżetów mamy jeszcze diodę led, która może służyć nam za latarkę.

Wodoodporny model, sprzęt dla wymagających

Dobrym urządzeniem, który zawiera wbudowany panel słoneczny jest PowerNeed ES-4. Jest to wodoodporny panel solarny o mocy 6W. Można go z powodzeniem wykorzystać do naładowania telefonu, ale także do odtwarzania muzyki czy nawigacji GPS. Posiada on maksymalny prąd ładowania 1,2 A. Jeżeli chodzi o porty USB, to posiada jeden, co oznacza, że jedynie jedno urządzenie może zostać naładowane w tym samym czasie. Jest stosunkowo niewielki, gdyż jego waga to jedynie 220 gram. Nie zajmuje on dużo miejsca, więc idealnie sprawdzi się w podróży, można go zabrać nawet do przenośnego plecaka. Jest on wodoodporny, więc nie ma obaw o jego uszkodzenie spowodowane zalaniem. Tego typu sprzęty to idealni towarzysze na wyprawy. Sprawdzą się nawet podczas spływu kajakowego. Ale nie tylko. Czasami wystarczy niewiele, aby nasz powerbank uległ zalaniu. Nawet odrobina wody rozlanej w plecaku może sprawić, że przestanie działać. Z wodoodpornymi modelami nie musimy się o to obawiać. Więcej modeli tego typu znajdziesz na: https://www.euro.com.pl/ladowarki-akumulatory-przenosne,funkcje!wodoodpornosc.bhtml.

Solarny powerbank - jaki jest czas ładowania?

Czas ładowania jest zawsze podany przez producenta w opisie produktu i to tym powinniśmy się kierować. W poszczególnych modelach jest zupełnie inny, gdyż także pojemność baterii jest zupełnie inna. Przeważnie modele mają około 8000 biorąc pod uwagę, że standardowy model ma ok. 8000 mAh, a na panel nieustannie padają promienie słoneczne – powerbank solarny naładuje się w ok. 15-20 godzin (można go oczywiście podpiąć do prądu i osiągnąć podobny efekt w 2-3 godziny).

Powerbank wyposażony w panele słoneczne - obudowa

Obudowa powinna być poręczna oraz wykonana z dobrej jakości materiałów. Często powerbanki lądują na dnie plecaka czy torebki przez co są bardzo narażone na zabrudzenia i zarysowania. Używamy ich często nawet w trudnych warunkach podczas pieszych wędrówek czy nawet na spływach kajakowych. Warto, aby były wodoodporne.