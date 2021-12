Poważna awaria rosyjskiej rakiety. Nie wiadomo, gdzie i kiedy spadną jej fragmenty

Cała rakieta Angara-A5 jest naprawdę ciężka. Przy starcie ważyła 773 tony, więc nic dziwnego, że naukowcy boja się kolizji z osadami ludzkimi. Mimo tego, że taki incydent to dla nich nie pierwszyzna, dbają teraz o to, by obliczyć możliwą trajektorię lotu i jak najdokładniej przewidzieć miejsca, w które mogą uderzyć szczątki rakiety. Nie wiadomo też, kiedy dokładnie dojdzie do zderzenia.