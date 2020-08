WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Taki smartfon powinien mieć każdy uczeń - zobacz najpopularniejsze modele na czas powrotu do szkoły. Powrót do szkoły jest świetną okazją, aby wyposażyć swoją pociechę w wieku szkolnym w odpowiedni smartfon. W pierwszym momencie może wydawać się, że tego rodzaju wydatek jest zbytkiem, jednak ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną, smartfon może być wydatkiem niezbędnym. Nie tylko pomoże naszemu dziecku w nauce – ułatwi szybkie wyszukiwanie informacji w internecie, czy pozwoli na łączenie się z nauczycielem w sytuacji zdalnych zajęć. Będzie także oknem na świat – dzięki niemu dziecko utrzyma kontakty ze swoimi kolegami i koleżankami, a dodatkowo, w chwilach wolnych od nauki, będzie mogło zrelaksować się przy ciekawym filmie czy zagrać ze znajomymi w gry. Dzisiejszy "powrót do szkoły" wiąże się z koniecznością posiadania dobrego smartfonu Ergonomia pracy w przypadku małego dziecka Smartfon dla dziecka w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym powinna charakteryzować niewielka waga – inaczej nie poradzi sobie ono z utrzymaniem go w rękach i w efekcie będzie często go upuszczać, aż do całkowitego zniszczenia telefonu. Urządzenie nie może być także zbyt duże, z tych samych powodów. Warto jednak żeby miało możliwość zainstalowania kontroli rodzicielskiej, a do tego posiadało wytrzymałą baterię. Mając powyższe na uwadze, nasz wzrok padł na Samsunga Galaxy M21 o bardzo dużej pojemności baterii, aż 6000 mAh. Do tego procesor o potężnej wydajności i 4 GB wbudowanej pamięci RAM, dla szybkiego działania programów. Smartfon bez problemu poradzi sobie jednocześnie z aplikacją do zdalnej nauki, wyszukiwarką i jeszcze programem do robienia notatek. Na tym jednak nie koniec, bowiem ten model został wyposażony w cztery aparaty – 48 MP, 8 MP i 5 MP z tyłu oraz 20 MP z przodu. Dzieci uwielbiają robić zdjęcia, dlatego będzie to dla nich świetna zabawa. Na tym jednak nie koniec, bowiem ten model został wyposażony w cztery aparaty – 48 MP, 8 MP i 5 MP z tyłu oraz 20 MP z przodu. Dzieci uwielbiają robić zdjęcia, dlatego będzie to dla nich świetna zabawa. Model dla nieco starszej pociechy Utrzymanie prywatności, w przypadku starszaków, będzie priorytetem. Do tego, ze względu na zmieniające się upodobania dziecka, które z wiekiem wybiera coraz bardziej skomplikowane, obciążające procesor aplikacje, warto, by smartfon miał możliwość szybkiego ładowania. Dzięki temu nie będziemy musieli się przejmować, że po dłuższej sesji grania, pociecha będzie miała za mało baterii w telefonie by dotrzymać do końca zajęć. Wystarczy szybkie doładowanie urządzenia w trakcie przerwy. Z tego powodu wybraliśmy smartfon XIAOMI Redmi Note 9S, z długodystansową baterią 5020 mAh i szybką ładowarką 22,5 W. Dzięki temu dziecko będzie mogło nie tylko korzystać z telefonu przez wiele godzin, ale również błyskawicznie uzupełnić baterię. O kwestię prywatności zadba czytnik odcisków palców zamontowany z boku urządzenia. Na tym jednak nie kończą się zalety tego modelu. Redmi Note 9S wyróżnia poczwórna kamera 48 MP i wydajny procesor Qualcomm® Snapdragon™ 720G. Aparat dla pasjonata fotografii Jeżeli nasz potomek uwielbia robić zdjęcia i zwraca uwagę na takie kwestie jak ilość pikseli czy szerokość obiektywu, to powinniśmy zainteresować się Huawei P40 Lite. Smartfon ten posiada renomę jednego z najlepszych aparatów na rynku. Profesjonalne aparaty są nie tylko drogie, ale mogą być także zbyt skomplikowane w obsłudze dla małego dziecka, toteż smartfon sprawdzi się lepiej, a do tego będzie kosztować zaledwie ułamek tego, ile musielibyśmy wydać na profesjonalny, cyfrowy aparat. P40 Lite, dzięki wsparciu sztucznej inteligencji, umożliwia robienie świetnych zdjęć nocnych bez użycia statywu. Dzięki rozdzielczości 48 MP dziecko będzie mogło strzelać wysokojakościowe fotografie nawet w kiepsko oświetlonych pomieszczeniach. Obiektyw makro pozwoli na wyjątkowe zdjęcia mikroświata, a z dedykowanym obiektywem bokeh w łatwy sposób można osiągnąć efekt rozmycia tła. Żeby móc robić zdjęcia godzinami i nie martwić się o zapas energii, smartfon został wyposażony w pojemną baterię 4200mAh. Do tego, dzięki funkcji SuperCharge możemy go naładować do 70 procent w zaledwie trzydzieści minut. Nieco droższą opcję stanowi zaś Sony Xperia 10 II, wyposażony w aparat z trzema obiektywami – ultraszerokokątny obiektyw 16mm, szerokokątny obiektyw 26mm i teleobiektyw 52mm. Smartfon poradzi sobie w każdych warunkach, dzięki wodoodporności klasy IP65/68 oraz wytrzymałemu szkłu Corning® Gorilla® Glass 6, które pokrywa ekran oraz tylną obudowę. Fanów fotografii bardziej zainteresują na pewno scenariusze robienia zdjęć, które telefon świetnie rozpoznaje i dostosowuje do nich najlepsze ustawienia aparatu. Smartfon dla wymagających więcej Starsze dzieci, w wieku licealnym lub studenckim, potrzebują smartfona, który będzie świetnie działał w każdych warunkach, a do tego bez problemu połączy się z laptopem, umożliwi swobodną wymianę plików czy udostępnianie prezentacji na telewizorze. Nie da się ukryć, że wszystkie te zalety posiada iPhone SE. System iOS, w który zostało wyposażone urządzenie, znany jest ze swojej stabilności i niezawodności, więc użytkownik nie musi się martwić, że smartfon go zawiedzie w najmniej oczekiwanym momencie. iPhone’y znane są także ze świetnych procesorów oraz doskonałych wyświetlaczy Retina HD. Smartfon świetnie poradzi sobie zarówno z najnowszymi grami, jak i bardziej wyspecjalizowanymi aplikacjami do nauki. Za to aparat pozwoli na uchwycenie dowolnego zdjęcia lub filmu w jakości 4K. O bezpieczeństwo i prywatność użytkownika zadba za to funkcja Touch ID, pozwalająca na odblokowanie telefonu za pomocą odcisku palca. Komentarze