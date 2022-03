Potężny lotniskowiec opuścił port. To jeden z największych statków w Anglii

Jak donosi UK Defence Journal, lotniskowiec HMS Prince of Wales już wcześniej wypłynął z Portsmouth, a teraz port opuścił HMS Queen Elizabeth. Bliźniacze statki są uznawane za największe, jakie wyprodukowano dla Królewskiej Marynarki Wojennej. Lotniskowiec udaje się do wybrzeży Szwecji, gdzie będzie przygotowywany do ćwiczeń "Strike Warrior", zaplanowanych na maj. Są to manewry, w których będzie uczestniczyć brytyjska marynarka wojenna i marynarki wojenne kilku innych państw NATO.