Potężne tornado w USA. Przeszło przez cztery stany

Jak powstają tornada?

Serwis Live Science przypomina, że tornada tworzą się, gdy ciepłe i wilgotne powietrze zderza się z zimnym i suchym. Ponieważ zimne powietrze jest cięższe, wsuwa się pod ciepłe, wypychając je do góry. Proces powoduje powstanie burzy. Ciepłe powietrze, unosząc się, doprowadza do pojawienia się tzw. prądu wstępującego. Jeśli wiatry popychają wznoszące się powietrze z boku na bok, dochodzi do wytworzenia się wirującej burzy. Tego typu żywioły występują w tzw. superkomórkach, które są najsilniejszymi rodzajami burz.