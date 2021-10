Potężna broń Rosji. Oficer z USA chce zakazać jej używania

Pojedyncza maszyna TOS-1 może w ciągu 6-15 sekund wystrzelić ładunek na odległość od 400 m do 6 km. O tym jak duża jest jej siła rażenia świadczy najlepiej fakt, że w tym czasie może pokryć salwą obszar o powierzchni 40 km kwadratowych. Oznacza to, że TOS-1 może zniszczyć w kilka chwil średniej wielkości miasto. Dla porównania, Inowrocław ma ok. 30 km kw., Sopot - 17 km kw, a Chełm - ok. 35 km kw.