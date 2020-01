Poszukiwania "drugiej Ziemi" spalają na panewce. NASA przedstawia nowy plan

Koniec świata może nie zbliża się nieubłaganie, ale ludzkość nie będzie w stanie kolonizować Ziemi wiecznie. Naukowcy zdają sobie z tego sprawę i poszukują już alternatywnego miejsca do życia. Niestety to zadanie okazuje się być niezwykle trudne.

NASA się nie poddaje i zapowiada nową misję. Nowego domu dla ludzkości będzie poszukiwać zapowiedziany niedawno kosmiczny teleskop The Habitable Exoplanet Observatory (HabEx). Przy zastosowaniu najnowszych i nieopracowanych jeszcze technologii, naukowcy mogliby bardziej szczegółowo badać planety.

"Naszym celem jest sprawdzenie, czy uda nam się znaleźć planetę podobną do Ziemi - taką, która będzie mogła podtrzymywać życie" - mówił profesor Scott Gaudi z Ohio State University. "Chociaż zidentyfikowaliśmy wiele planet spoza Układu Słonecznego, jak dotąd nie udało się jednoznacznie stwierdzić, że zawierają elementy niezbędne do życia. Misja HabEx byłaby kolejnym logicznym krokiem w poszukiwaniu planet podobnych do naszej Ziemi" - dodaje naukowiec.