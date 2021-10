Poszedł ponurkować. Natrafił na miecz sprzed 900 lat

Miecz, który zachował się w idealnym stanie, jest pięknym i rzadkim znaleziskiem, które najwyraźniej należało do rycerza krzyżowców – powiedział cytowany w oświadczeniu Nir Distelfeld, inspektor z izraelskiego urzędu ds. zapobiegania kradzieżom. To ekscytujące znaleźć tak osobisty przedmiot, który przenosi cię o 900 lat wstecz do innej epoki – dodał.