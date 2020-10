WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Postaw na najwyższą jakość. Smartfony w wersji premium Flagowe smartfony oferują najnowocześniejsze rozwiązania zarówno pod względem robienia zdjęć, jak i ekranu czy podzespołów, dlatego każda generacja cieszy się dużym zainteresowaniem klientów. Tegoroczne modele nie są pod tym względem wyjątkiem. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Treści redakcyjne są całkowicie niezależne. Wspierasz nasz rozwój, kupując produkty z linków lub boksów zamieszczonych w tekście. Postaw na nowoczesne rozwiązania (Shutterstock) Poniżej znajdziesz kilkanaście modeli cieszących się dużą popularnością wśród użytkowników. Rozwiązania zaprezentowane przez producentów sprawiają, że nowoczesny sprzęt jest jeszcze bardziej uniwersalny. Jeden iPhone w kilku wersjach Na dniach odbędzie się premiera nowej generacji smartfonów od Apple. iPhone 12 dostępny będzie w kilku wariantach. Jesteśmy u progu premiery dwóch z czterech zaplanowanych modeli – iPhone 12 i iPhone 12 Pro. Oba oferują duży wyświetlacz 6'1 cala, zasięg 5G i podobny procesor, jednak największa różnica tkwi przede wszystkim w aparacie. W modelu iPhone 12 mamy do dyspozycji dwa (13 i 26 mm), a model Pro jest dodatkowo wyposażony w teleobiektyw 52 mm, większą matrycę oraz podwójny OIS czyli optyczną stabilizację zdjęć. Dwa pozostałe modele czyli iPhone 12 Mini i iPhone 12 Pro Max zostaną udostępnione w przedsprzedaży od 6 listopada, mimo to widać, że te modele również wzbudzają wiele emocji. Postaw na wyjątkowy wyświetlacz Choć smartfon ze składanym ekranem do niedawna był jedynie mrzonką, to teraz powoli staje się codziennością dla coraz większej rzeszy użytkowników. Producenci Samsunga Galaxy Z Fold postawili na kompaktowy smartfon, który jest jednocześnie tabletem z czytelnym ekranem. Model wyposażony w elastyczny ekran składany oferuje powierzchnię aż 7,3 cala po rozłożeniu, co pozwala na komfortowe użytkowanie chociażby podczas przeglądania sieci i oglądania filmów. Jednocześnie po złożeniu możesz traktować sprzęt jako klasycznego smartfona i wygodnie obsługiwać go jedną ręką. Shutterstock Wybierz sprzęt dobrej jakości (Shutterstock) Dzięki takiemu rozwiązaniu szybko nauczysz się korzystać ze smartfona w obu trybach – na małym i dużym ekranie - naprzemiennie. Możesz na przykład robić zakupy w sieci, po czym złożyć ekran po to, by wykonać telefon do znajomego, a następnie kontynuować pracę na mniejszym ekranie. Przy wypełnianiu danych zamówienia możesz znowu otworzyć smartfona tak, by wygodniej ci było pisać. System samoczynnie przerzuca otwarte aplikacje między ekranami, a granica między smartfonem i tabletem staje się jeszcze bardziej płynna. Osoby, które tęsknią za klasycznymi telefonami z klapką, które zajmują o wiele mniej miejsca w kieszeni czy torbie, mogą również zainteresować się bardziej kompaktowymi smartfonami takimi jak Samsung Galaxy Z Flip czy Motorola Razr. W tym przypadku elastyczny ekran pozwala złożyć smartfona na pół tak, by chronić wyświetlacz. Oba modele są wyposażone w niewielkie ekrany informacyjne, dzięki którym możesz sprawdzić godzinę czy powiadomienia bez konieczności otwierania.