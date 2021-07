Portal dla zwolenników Trumpa zhakowany. On sam nawet nie dołączył

GETTR jest portalem w stylu Twittera, na którym użytkownicy zamieszczają swoje opinie dotyczące bieżących tematów. Taki ruch nie jest dziwny, patrząc na to, że Trump został zblokowany m.in. na wspomnianym Twitterze za swoje wypowiedzi pochwalające atak na Kapitol. Na Facebooku został zawieszony na czas nieokreślony (co najmniej do 2023 roku), a Google stwierdził, że nie będzie miał dostępu do YouTube dopóki nie przestanie być zagrożeniem.