Porozumienie nuklearne z Iranem. Izrael ma plan B

Warto jednak zaznaczyć, że Iran już wielokrotnie łamał warunki porozumienia a w szczególności jeśli chodzi o wzbogacanie uranu daleko poza to, co jest potrzebne do energetyki jądrowej. Nie tak dawno Reuters informował o raporcie IAEA wskazującym, że Iran wzbogaca uran do 63 proc. Nie jest to jeszcze poziom 90 proc. wymagany do broni jądrowej, ale znacznie wykraczający ponad ustalony limit 3.67 proc.