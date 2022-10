Porównanie smartfonów: Samsung Galaxy S21 i S22

Samsung Galaxy S21 i S22 - porównanie wyglądu i wyświetlacza Co musisz wiedzieć o aparatach w obu tych modelach? Zwróć uwagę na wydajność baterii w modelach S21 i S22 Samsung Galaxy S21 i S22 - podsumowanie Jaki model wybierasz?

Obecnie smartfony służą już nie tylko do komunikowania się za pośrednictwem połączeń głosowych czy wiadomości sms. Dostępne funkcjonalności pozwalają także na podejmowanie wielu innych aktywności, takich jak korzystanie z aplikacji typu youtube, spotify, google play music. Dostęp do danych w ramach dokumentów i arkuszy na google dysk pozwala także na realizację obowiązków zawodowych. Aby w pełni cieszyć się z tych możliwości - kluczowe będzie wyposażenie się w nowoczesny smartfon, który pozwoli na płynną i wydajną pracę przez długi czas. Jeżeli jesteś na etapie wymiany lub zakupu nowego telefonu - warto rozważyć model Samsung Galaxy S21 i S22. Czym różnią się oba warianty? W który z nich warto zainwestować? Poniżej znajdziesz garść podpowiedzi, które pomogą Ci dokonać słusznego wyboru smartfona. Bez względu na to, czy szukasz telefonu prywatnego do zadań specjalnych, czy może takiego, który ma posłużyć Ci także do pracy.

Samsung Galaxy S21 i S22 - porównanie wyglądu i wyświetlacza

Samsung Galaxy S21 posiada 3 modele telefonów - niektóre z nich mają szklane wykończenie plecków. Z kolei nowszy model - S22 - tutaj już wszystkie propozycje zostały wyposażone w szkło. Dla części użytkowników stanowi to zaletę z uwagi na efektowny wygląd. Inni z kolei mogą zwracać uwagę na fakt, że w ten sposób plecki telefonu są bardziej podatne na uszkodzenia, szczególnie jeśli nie są chronione w etui. Jak widać jest to już kwestią indywidualną. Niemniej jednak - zarówno S21 jak i S22 wyróżniają się eleganckim wykończeniem.

Jeżeli zaś chodzi o kwestię wyświetlacza - oba te modele powstały w ramach technologii AMOLED. Taka sama pozostaje także wielkość ekranu - 6.2".

Co musisz wiedzieć o aparatach w obu tych modelach?

W kwestii podobieństw dotyczących aparatu - w obu porównywanych modelach zastosowano dokładnie ten sam układ kamer. Różnice wyrażają się z kolei w kwestii soczewki teleobiektywu oraz obiektywu głównego. Model Samsung Galaxy S21 został wyposażony w matrycę 12 MP z przysłoną f/1.8, z kolei nowszy wariant - w obiektyw 50 MP z przysłoną f/1.8.

Jak wynika z powyższego - w obu modelach mamy do czynienia z dokładnie takim samym przednim oraz aparatem. Najbardziej widoczne zmiany dotyczą soczewki głównej oraz teleobiektywu.

Zwróć uwagę na wydajność baterii w modelach S21 i S22Na początek należy podkreślić, że sam aspekt pojemności baterii nie wpływa bezpośrednio na długi czas pracy baterii. W głównej mierze odpowiada za to przede wszystkim sposób działania zarówno głównego procesora, jak i graficznego. Model S21 posiada 3700 mAh, z kolei S22 - 4000 mAh. Pomimo tych różnic oba telefony umożliwiają użytkowanie przez około 6 h 30 minut. Z uwagi na to, że nowoczesne smartfony to przykłady multifunkcyjnych urządzeń - wskazany czas pracy jest jak najbardziej optymalny.

Samsung Galaxy S21 i S22 - podsumowanie

Nie da się ukryć, że oba modele są do siebie naprawdę mocno podobne pod kątem wykonania i designu. Samsung został przy zaufanym projekcie, a wprowadzone zmiany są naprawdę drobne. Zastosowano także ten sam układ aparatów. W kwestii wydajności pracy - w przypadku obu modeli mamy do czynienia z 8 GB pamięci operacyjnej wraz z minimum 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Po wyjęciu z pudelka modelu S21 będzie on pracował na Androidzie 11 - bez problemu można go jednak ręcznie zaktualizować do nowszej wersji. W obu modelach konieczne będzie wyposażenie się w ładowarkę. Oba warianty mogą być też wspierane w urządzenie służące do szybkiego ładowania. Akcesorium nie jest jednak dołączone do zestawu.

Bez względu na to, który model telefonu Samsung wybierzesz - jednego możesz być pewien. Oba urządzenia posiadają naprawdę świetne parametry, co pozwoli Ci cieszyć się wydajną pracą i doskonałą jakością zdjęć.

Jaki model wybierasz?

Zaprezentowane powyżej porównanie powinno dostarczyć Ci wartościowych informacji dotyczących tego, jak przedstawiają się podobieństwa i różnicę między tymi dwoma modelami telefonów Samsung Galaxy. Czytnik linii papilarnych, szybkie ładowanie bezprzewodowe, wysoki stopień wodoodporności - to wszystko powinno ułatwić korzystanie z urządzenia. Sięgnięcie po model, który będzie skrojony na miarę Twoich potrzeb z pewnością usprawni Twoje codzienne funkcjonowanie. Bazując na nowoczesnych modelach możesz liczyć na wydajną pracę urządzenia, świetną jakość zdjęć oraz wideo, a także płynną pracę. To wszystko jest w Twoim zasięgu!