Porównanie popularnych konsol

Obsługiwane gry cyfrowe na konsolach Dlaczego warto wybrać konsolę PlayStation 5? Czy konsole mają ultraszybki dysk SSD? Popularne konsole przenośne

Obecnie większość graczy wybiera konsolę firmy Microsoft, czyli Xbox lub konsolę Sony (PlayStation). Są to konsole stacjonarne, które do rozpoczęcia zabawy wymagają podłączenia telewizora. Na rynku dostępne są również konsole przenośne, jednak w tym przypadku wybór jest tylko jeden. Firma Nintendo to tak naprawdę jedyny sensowny gracz na rynku konsol przenośnych. Na szczęście dzięki temu, że w ostatnich latach udało jej się wypuścić kilka naprawdę udanych produktów, gracze mają w czym wybierać. Dwie najpopularniejsze konsole przenośne to obecnie nowy Nintendo Switch i starszy, ale za to dostępny w niższej cenie model Nintendo 3DS. Poniżej znajdziesz kilka przydatnych informacji, dzięki którym bez większego problemu kupisz dla siebie lub dla swoich bliskich nowy sprzęt do grania.