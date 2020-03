Poradzą sobie nawet z drobnym gruzem. Odkurzacze warsztatowe

Utrzymanie w porządku garażu, warsztacie czy mieszkania w czasie remontu to nie lada wyzwanie. Pomocne odkurzacze przemysłowe i warsztatowe to urządzenia, które tak naprawdę przydadzą się w każdym domu, w którym ktoś majsterkuje, pielęgnuje rośliny czy często sprząta większe zabrudzenia.

Zwykły odkurzacz nie daje rady? Wybierz model warsztatowy (Pixabay.com, Fot: Pexels)

Mocny, skuteczny odkurzacz do warsztatu

Sercem odkurzacza jest jego silnik, a do poradzenia sobie z większymi zabrudzeniami niż zwykły kurz i np. piach to serce powinno być odpowiednio mocne. Nawet najtańsze modele odkurzaczy warsztatowych (do 500 zł) oferują wysoką moc na poziomie 1000–1200 W. To w praktyce zaspokoi potrzeby osób, które sporadycznie majsterkują czy remontują, więc potrzebują mocniejszego odkurzacza. Modele z wyższej półki oferują moc w granicach 1400–1600 W, a nawet 2000 W, czego przykładem mogą być odkurzacze z serii Bosch Professional. To właśnie moc odkurzaczy warsztatowych odpowiada za możliwość wciągnięcia do zbiornika większych kawałków np. skuwanego tynku, cegieł, trocin czy innych odpadków z warsztatowych prac — także tych mokrych i tłustych.

Największe wyzwania odkurzaczy przemysłowych

Cechy konstrukcji i funkcje, które wyróżniają odkurzacze warsztatowe (lub ich bardziej zaawansowane odmiany, czyli modele przemysłowe) to, poza mocą silnika, odporność na zabójczy dla wielu urządzeń elektrycznych pył oraz wilgoć – pracę "na mokro" wykona większość dobrych odkurzaczy warsztatowych. Odkurzacze warsztatowe to często modele, które zostaną docenione w zwykłych mieszkaniach i domach. Opcję odkurzania większych, mokrych zabrudzeń docenią np. osoby, które chcą szybko posprzątać po wiosennym przesadzaniu roślin. Odkurzacze warsztatowe i przemysłowe to nie to samo co zwykłe modele, do których wkładamy papierowe lub materiałowe worki. Zbiorniki tych modeli są odporne także na tłuste zabrudzenia, obecne wszędzie tam, gdzie korzysta się z różnego rodzaju olejów, smarów itp.

Wybieramy odkurzacz do warsztatu

Odpowiednie dla nas urządzenie pomoże też określić pojemność odkurzacza. Wybierając model o pojemności do 20–25 litrów, możemy po prostu częściej opróżniać zbiornik, ale w większych warsztatach bardziej przyda się urządzenie nawet dwukrotnie pojemniejsze. Kolejny parametr, który będzie ważny w wyborze odkurzacza to ilość przepływu powietrza przez rurę odkurzacza na określony czas. Im wyższy ten wskaźnik, tym szybciej nasz model wciągnie nieczystości. Praktyczna cecha, na którą nie zawsze zwracamy uwagę, a może okazać się istotna, to akumulator albo odpowiednio długi kabel, dzięki któremu nie będziemy podpinać wybranego modelu do przedłużaczy, a po skończonym sprzątaniu szybko schowamy urządzenie do schowka.

Istotne detale odkurzacza warsztatowego

Nawet najmocniejszy odkurzacz nie będzie w stanie spełniać swojej funkcji, jeśli urządzenie skonstruowano z nietrwałych podzespołów. Poza mocnym silnikiem nawet najdroższy odkurzacz bezie bezużyteczny, jeśli będzie miał nietrwałe kółka podatne na uszkodzenia albo zamknięcie pokrywy, które będzie się zacinać lub łamać. Solidny odkurzacz warsztatowy to urządzenie cięższe od zwykłego modelu do odkurzania paneli i cieńszych dywanów, dlatego wiele z nich ma nie tylko kółka umożliwiające przesuwanie po podłożu, ale także specjalne wózki. Ułatwiają transport zapełnionego, znacznie cięższego urządzenia. Jeśli odkurzacz nie będzie nam potrzebny na jednej, płaskiej powierzchni, nie musimy zanadto sugerować się jego wagą. Jeśli jednak będziemy musieli wnieść go po schodach po sprzątaniu – zapełniony zbiornik pełny drobnych kawałków np. płytek, tynku czy cegieł znacznie zwiększy jego ciężar.

Odkurzacz warsztatowy dla ciebie