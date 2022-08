Ponad 8 proc. ogłoszeń o pracę w obszarze gamingu ma w wymaganiach znajomość JavaScript oraz TypeScript. Specjaliści znający te języki zarobią nawet 26 tys. złotych miesięcznie

Branża gamingowa bardzo mocno rozwija się w ostatnich latach. Jak wynika z raportu "The Game Industry in Poland 2021" tylko nad Wisłą rynek ten rośnie blisko 30 proc. rok do roku. Specjaliści, którzy zajmują się JavaScript czy TypeScript, biorąc pod uwagę ich wąskie kwalifikacje, mogą zarabiać nawet 26 tys. złotych miesięcznie.

Według Jacka Mrzygłóda z międzynarodowej firmy Evolution branża gier online na koniec 2022 r. będzie warta ok. 196,8 mld dolarów, a do 2027 roku ma osiągnąć poziom 652,5 mld dolarów. To pokazuje, jak ogromny potencjał tkwi w gamingu. Jak twierdzi ekspert, można spodziewać się tego, że rynek pracy w tym obszarze nie tylko będzie miał coraz więcej do zaoferowania, ale również będzie wymagał coraz wyższych umiejętności od kandydatów.

– "Gry są opracowywane przy użyciu szerokiej gamy technologii i chociaż tradycyjne języki, takie jak C++, są powszechne, widzimy, że tworzenie gier w językach wyższego poziomu, takim jak TypeScript, ma wiele zalet" – mówi Juris Krisis, Scala/JavaScript Department Lead w Evolution.

Ponad 8 proc. ogłoszeń o pracę w gamingu ma w wymaganiach znajomość JavaScript i TypeScript

Jak wynika z najnowszego badania No Fluff Jobs 8,1 proc. ogłoszeń o pracę na tym portalu z kategorii gamingowej miała w wymaganiach dla kandydatów podaną znajomość JavaScript i TypeScript. Dane pochodzą z ostatnich sześciu miesięcy. Co ciekawe TypeScript jest nadzbiorem JavaScriptu i jest drugim najbardziej lubianym przez deweloperów językiem programowania.

– "W Evolution większość naszego backendu w grach jest tworzona w Scali, a naszego frontendu w TypeScript. Są to wysokopoziomowe z silnym typowaniem języki programowania, które zapewniają wydajne tworzenie gier oraz wczesne wykrywanie defektów, a z punktu widzenia biznesu – oferują wyższą produktywność" – mówi Juris Krisis, Scala/JavaScript Department Lead w Evolution.

Specjaliści od JavaScript i TypeScript zarobią nawet 26 tys. złotych miesięcznie

Mówiąc o konkretnych specjalizacjach, warto przyjrzeć się również zarobkom w tych obszarach. Jak wynika z kalkulatora płac portalu No Fluff Jobs obecnie Senior JavaScript i TypeScript przy kontrakcie (B2B) może zarobić od 18,4 do 26 tys. złotych (+VAT) miesięcznie. Natomiast w przypadku umowy o pracę można liczyć na wynagrodzenie w wysokości od 15 do 21 tys. złotych brutto miesięcznie.

Blisko ¼ Polaków myśli o przebranżowieniu się do IT. Juniorzy w tych technologiach mogą liczyć na zarobki do 10 tys. złotych miesięcznie

Jak się okazuje Junior JavaScript przy B2B może liczyć na wynagrodzenie od 6 do 10 tys. złotych (+VAT) miesięcznie. Natomiast przy umowie o pracę zarobi od 5 do 8,4 tys. złotych brutto miesięcznie. Wynagrodzenie Juniorów TypeScript waha się od 7,5 do 11 tys. złotych (+VAT) miesięcznie (przy B2B) oraz od 6 do 9 tys. złotych brutto miesięcznie (przy UoP).