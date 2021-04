Ponad 5 tys. tona kosmicznego pyłu spada na Ziemię. To odłamki komet i meteorytów

Badania międzynarodowego zespołu ekspertów zostały opisane na łamach czasopisma naukowego "Earth and Planetary Science Letters". Eksperci zwracają w nich uwagę, że mikrometeoryty są głównym źródłem kosmicznego materiału, który trafia na powierzchnię Ziemi.

Kosmiczny materiał na Ziemi

Zrozumienie skali zjawiska, wymagało długoterminowych badań, które naukowcy prowadzili przez blisko 20 lat na Antarktydzie . Musieli zgromadzić i zbadać odpowiednią ilość pozaziemskiego materiału. Zadania nie ułatwiał fakt, że w atmosferze ziemskiej w każdym momencie unosi się około 17 milionów ton gruboziarnistego pyłu, co badacze wykazali w ubiegłym roku.

Był to główny powód, dla którego naukowcy jako miejsce badań wybrali stację Concordia w Dome C na Antarktydzie. W tym regionie lądowy pył praktycznie nie występuje. Dodatkowo tempo gromadzenia śniegu jest bardzo niskie, dlatego można go wykorzystać w celu pozyskania mikrometeorytów.