huawei + 2 konkursstart-upy Materiał partnera Dzisiaj, 16-11-2021 09:42 Materiał partnera Ponad 220 polskich innowatorów zgłosiło się do konkursu Huawei Startup Challange Etap rekrutacji został zakończony Huawei Startup Challange Źródło: materiały partnera Czy Polski ekosystem innowacji ma szansę być "zielonym" hubem technologicznym w regionie? Liczba zgłoszeń do 2. edycji konkursu Huawei Startup Challange, organizowanego przezHuawei i Startup Academy, zdaje się pozytywnie odpowiadać to pytanie. Aż 226 polskich startupów wyraziło chęć udziału w konkursie, a zgłoszone projekty obejmują innowacje m.in. z zakresu odnawialnych źródeł energii, gospodarki obiegu zamkniętego, przeciwdziałania marnotrawieniu żywności czy edukacji ekologicznej. Globalny zwrot w kierunku działań ekologicznych i pro-środowiskowych staje się coraz ważniejszy dla rozwoju całych firm i społeczeństw. Nic dziwnego, że Unia Europejska zobowiązała się do osiągnięcia w 2050 r. zerowego poziomu emisji gazów cieplarnianych, a do 2030 r. do ich obniżki o 55%. W walkę o lepsze jutro naszej planety angażuje się coraz więcej zarówno dużych firm jak i młodych, dopiero rozpoczynających swoją działalność startupów. Istotnym ogniwem łączącym te dwa równie istotne ogniwa okazała się być 2. edycja Huawei Startup Challenge. "Zakończyliśmy nabór wniosków do konkursu Huawei Startup Challenge 2. Trafiło do nas ponad 220 zgłoszeń, zróżnicowanych pod względem pomysłowości, ekologicznej inicjatywy i planu działania. Na liście pojawiły się polskie start-upy, które wspierają innowacyjne rozwiązania technologiczne i mają realny, pozytywny wpływ na naszą planetę. Już po wstępnej selekcji wiemy, że nadesłane wnioski poruszają różnorodne tematy, co pozwoli na przedstawienie szerokiego spektrum zagadnień związanych z ochroną środowiska. To, co cieszy najbardziej to fakt, że mamy w Polsce ogromną liczbę innowatorów, którzy myślą nie tylko o tym, jak zrobić biznes, ale także jak sprawić, aby miał on pozytywny, proekologiczny impakt." – powiedział Michał Misztal, CEO Startup Academy Poland Motywem przewodnim konkursu jest idea #TechForBetterPlanet. W naborze poszukiwane były rozwiązania technologiczne, które pomagają walczyć z negatywnymi skutkami wpływu człowieka na środowisko naturalne. Wśród 226 zgłoszeń dominują projekty związane z rozwojem odnawialnych źródeł energii (12 proc.), wsparciem dla gospodarki obiegu zamkniętego (12 proc.) czy technologii pomagających ograniczyć marnowanie żywności (8 proc.) "Ekologia i zrównoważony rozwój są dziś koniecznością. Musimy wszyscy zadbać o to, by przyszłym pokoleniom zostawić zieloną, tętniącą życiem planetę. Cieszy mnie, że nie tylko światowi giganci realizują swoje pomysły z korzyścią dla otaczającego nas świata, ale także wśród polskich innowatorów znaleźć można firmy, które zdają sobie sprawę z wyzwań współczesności i chcą stawić im czoła. Polska ma bardzo silny kapitał intelektualny, a rodzime startupy nie pozostają w tyle za zagranicznymi. Ich pomysły mogą zrewolucjonizować światową gospodarkę i sprawić, że Polska będzie bardziej zielona" – komentuje Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji Huawei Polska. Wśród zgłoszonych projektów nie zabrakło również innowacji z zakresu zielonego rozwoju w takich dziedzinach jak przemysł 4.0, smart city, IoT czy big data. Większość zgłoszeń spłynęła województwa mazowieckiego (28,3 proc.), którego Urząd Marszałkowski jest partnerem głównym konkursu. Ponad 11 proc. zgłoszeń pochodzi z województwa małopolskiego, a swój silny wkład do puli innowacyjnych pomysłów mają także firmy z województwa dolnośląskiego (9,9 proc.) i lubuskiego (9,2 proc.). Na uwagę zasługuje fakt, że ponad 44 proc. firm to startupy, gdzie pracuje co najmniej tyle samo kobiet co mężczyzn. Z tego w 21,7 proc. firm dominują kobiety jako założycielki, członkinie zarządów, czy trzon zespołów projektowych. "Najbardziej innowacyjne pomysły powstają w klimacie sprzyjającym różnorodności. W Huawei konsekwentnie walczymy zwiększenie obecności i roli kobiet w świecie nowych technologii, dlatego bardzo się cieszę, że w konkursie Huawei Startup Challenge polskie innowatorki pokażą, jaki drzemie w nich potencjał. Walka o lepsze klimatyczne jutro naszej planety to także starania o zmianę myślenia w biznesie, polityce i społeczeństwie w ogóle" – komentuje Alicja Tatarczuk, menadżerka ds. społecznej odpowiedzialności biznesu w Huawei Polska. Teraz zgłoszone projekty przejdą proces selekcji, którego dokona zespół ekspertów z dużym doświadczeniem i dorobkiem w dziedzinach związanych z nowymi technologiami. W kapitule konkursu Huawei Startup Challenge znajdują się osoby, które w swojej codziennej pracy realizują szereg zadań związanych m.in. z wdrażaniem Agendy Zrównoważonego Rozwoju ONZ, promocją postaw ekologicznych w społeczeństwie, czy etycznym wykorzystaniem technologii. Zgłoszenia ocenią także przedstawiciele organów administracji publicznej – Przemysław Kurczewski, Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Bartosz Sokoliński, Dyrektor Zarządzający ds. Innowacji i Technologii w Agencji Rozwoju Przemysłu, a także Kamil Wyszkowski, Dyrektor Generalny UN Global Compact Network Poland. Kapituła konkursu zbierze się 18 i 19 listopada 2021 r., kiedy to wybrana 40-tka startupów zaprezentuje swoje rozwiązania, a do następnego etapu wybranych zostanie 20 projektów, które wezmą udział w tytułowym wyzwaniu. Ostatnie posiedzenie kapituły planowane jest na 17 grudnia 2021 r., w czasie którego wyłonionych zostanie 10 finalistów, którzy zyskają szansę na zaprezentowanie się na wielkiej gali wieńczącej konkurs. To w czasie tego wydarzenia poznamy zwycięzców drugiej edycji Huawei Startup Challenge. Pula nagród w tej edycji konkursu wynosi 210 000 zł. *** O HUAWEI HUAWEI to światowy lider w dostarczaniu najnowszych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych (ICT). Firma jest liczącym się na światowym rynku producentem modemów do bezprzewodowej transmisji danych, telefonów komórkowych, smartfonów oraz tabletów. HUAWEI współpracuje ze wszystkimi największymi spółkami telekomunikacyjnymi w ponad 100 krajach. HUAWEI jest firmą globalną, operującą w 170 krajach, zatrudniającą ponad 170 tysięcy pracowników, z czego aż 46% pracuje w 16 centrach badawczo-rozwojowych R&D. Firma dba o rozwój nowych technologii – 14% rocznego dochodu jest inwestowane w badania i rozwój. W Polsce HUAWEI działa od 2004 roku, zatrudniając obecnie około 500 pracowników. O Startup Academy Startup Academy łączy duże firmy ze startupami budując platformę efektywnej współpracy między nimi. Tworzy programy akceleracyjne, w których pomaga organizacjom generować innowacyjne rozwiązania, produkty i usługi poprzez kooperację z kreatywnymi i elastycznymi firmami. Od listopada 2019 roku występuje również jako Akredytowana Instytucja Otoczenia Biznesu o profilu Centrum Innowacji. Aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę huaweistartupchallenge.com lub śledź nas na: https://www.facebook.com/HuaweiStartupChallenge https://twitter.com/PolskaHuawei Więcej informacji na temat działalności Huawei Polska (Carrier Network Business Group) można znaleźć na stronie Biura Prasowego.