Pomysł Polaków może pomóc w walce z koronawirusem. Opowiadają nam o swoim pomyśle

Wycinane laserowo przyłbice medyczne to pomysł Mateusza Dyrdy oraz Konrada Klepackiego, dwójki znajomych z Trójmiasta. Mężczyźni, widząc pogarszającą się sytuację w kraju i mając świadomość zagrożenia towarzyszącego rozprzestrzenianiu się koronawirusa , postanowili podjąć działanie.

- Pomysł był wynikiem pracy i zaangażowania dużej grupy osób, która już kilka tygodni temu zaczęła dyskutować nad planem ewentualnej pomocy. Uczestniczyły w niej różne osoby – naukowcy z Politechniki Gdańskiej, lekarze, inżynierowie biomedyczni, a nawet osoba pracująca w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Zastanawialiśmy się, co możemy zrobić, wiedząc, że już niedługo może być naprawdę źle. Pomysły były różne: jak stworzyć respirator czy koncentrator tlenu - mówi w rozmowie z WP Tech Mateusz Dyrda.

- Zaczęliśmy myśleć, jak można go uprościć. Wykorzystanie lasera pozwoliło nam wyeliminować drukowanie 3D, dzięki czemu skróciliśmy cały proces produkcji. W czasie gdy drukarka 3D tworzy jedną przyłbicę, my robimy ich 60. Dodatkowo wymaga to jednej maszyny, a nie dwóch - podkreśla Dyrda.