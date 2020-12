WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Materiał powstał dzięki uprzejmości firmy Orange Pomóż dzieciom. Jeszcze zdążysz wziąć udział w akcji Trwa kolejna edycja akcji charytatywnej „Pomagajmy gigabajtami", w której klienci Orange mogą dołożyć swoją cegiełkę do wsparcia dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji. Dzięki temu podopieczni Towarzystwa Przyjaciół Dzieci będą mogli korzystać z nowoczesnych urządzeń z darmowym internetem do nauki i zabawy w ogniskach wychowawczych. Trwa kolejna edycja akcji charytatywnej „Pomagajmy gigabajtami" (Unsplash.com, Fot: Kelly Sikkema) W zbliżającym się okresie świąt, jeszcze bardziej otwieramy swoje serca na innych. Każdy chce być Mikołajem, który sprawi radość i uśmiech na twarzach, zwłaszcza tych najmłodszych. „To jedna z piękniejszych chwil w pracy, kiedy możemy dotrzeć ze wsparciem tam, gdzie naprawdę jest potrzebne. Pandemia i przejście na zdalne nauczanie pokazały, jak wielu dzieciom brakuje odpowiedniego sprzętu – nie tylko do tego, żeby brać udział w lekcjach online, ale i do odrabiania zadań, do poznawania świata i szlifowania swoich cyfrowych kompetencji” pisze Antonina Bojanowska z Fundacji Orange na oficjalnym blogu. To z okazji trwającej jeszcze edycji „ Pomagajmy gigabajtami”, w której klienci Orange wspólnie działają na rzecz dzieci. Można zrobić coś dobrego. Co konkretnie? Udział w akcji jest bardzo prosty. Każdy korzystający z abonamentowej oferty Orange może pomóc. Wystarczy wysłać SMS „ODDAJEGB” na bezpłatny numer 80885, aby przekazać swoje nie wykorzystane gigabajty na szczytny cel. Przekazanie to nie spowoduje wyczerpania transferu w ramach oferty, ponieważ na cel akcji przekazywane są tylko te gigabajty, których użytkownik nie zdąży wykorzystać do końca konkretnego okresu rozliczeniowego. Nie trzeba ograniczać swojej aktywności w sieci, choć oczywiście jeśli dobrowolnie to zrobimy, to zaoszczędzonych danych będzie jeszcze więcej. Pomaganie w ten sposób nie wiąże się więc z kosztami czy wyrzeczeniami. 2019 - dzieci bohaterów i szkoły W ubiegłorocznej edycji akcji pomoc była przeznaczona dla dzieci, którymi opiekuje się Fundacja Dorastaj z Nami. Są to dzieci z rodzin strażaków, żołnierzy, policjantów czy ratowników górskich, którzy odnieśli ciężkie rany lub poświęcili swoje życie podczas pełnienia służby. W 2019 roku użytkownicy Orange oddali na ich rzecz 100 terabajtów niewykorzystanego transferu, co pozwoliło zapewnić darmowy dostęp do internetu na dwa lata 100 rodzinom. Swoje gigabajty przekazywali również klienci Orange Flex. W ekspresowym tempie - 24 godzin -uzbierali wystarczająco dużo niewykorzystanego transferu, by wypełnić założoną pulę. Dzięki temu Orange mógł przekazać aż 1000 modemów LTE z kartą Orange Flex do 44 placówek oświatowych w 36 miejscowościach. Uczące się tam dzieci mogły więc choć trochę wyrównać swoje szanse i zyskać szerszy dostęp do wiedzy, nawet jeśli nie korzystały z internetu w domu. 2020 - domy dziecka W tym roku cyfrowe wykluczenie stało się jeszcze większym problemem z powodu pandemii oraz konieczności prowadzenia zdalnego nauczania. Okazało się, że wiele dzieci ma przestarzały sprzęt lub wręcz nie dysponuje żadnym komputerem, tabletem czy telefonem oraz nie ma dostępu do internetu. Tegoroczna edycja akcji ukierunkowała swoją pomoc właśnie w stronę tych dzieci. Akcja ruszyła w czerwcu i miała o wiele większą skalę niż rok temu. Wzięło w niej udział ponad 13 tysięcy klientów Orange, którzy przekazali 119 terabajtów niewykorzystanego transferu. Dzięki tej mobilizacji, wolontariusze fundacji Moja Fundacja mogli przekazać dzieciom 130 tabletów wraz z darmowym dostępem do internetu na dwa lata. Sprzęt trafił w październiku do różnych placówek z takich miejscowości jak Wałbrzych, Szklarska Poręba, Świeradów Zdrój, Lubomierz i Błażejów. Akcja przyczyniła się do tego, że około pół tysiąca wychowanków z 30 domów dziecka ma większe możliwości korzystania ze zdalnej edukacji, która ponownie została uruchomiona. Jeszcze możesz pomóc! Trzecia odsłona akcji „Pomagajmy gigabajtami” trwa nadal. Jeszcze do 21 grudnia można wziąć w niej udział, wysyłając SMS i przekazując swoje niewykorzystane gigabajty. Celem tej edycji jest wyposażenie w nowoczesny sprzęt ognisk wychowawczych, prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Do placówek dotrze 100 tabletów, a Orange zapewni darmowy internet na dwa lata aby dzieci i młodzież mogły z nich korzystać podczas nauki i zajęć dodatkowych, rozwijając nowe kompetencje. Pomagajmy, jeśli możemy. Nie tylko ze względu na ten świąteczny czas, ale też wyjątkowe tegoroczne okoliczności, które sprawiły, że potrzebujących pomocy jest jeszcze więcej. Wyciągnijmy do nich rękę i sprawmy im uśmiech. Materiał powstał dzięki uprzejmości firmy Orange