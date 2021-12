Pomiary instalacji elektrycznej w domu. O tym musisz pamiętać

Przed przystąpieniem do pomiarów elektryk powinien dokonać dokładnych oględzin instalacji. Osoba przystępująca do pomiarów musi znać stan faktyczny instalacji - dobrą praktyką jest odnotowywanie wszelkich ingerencji, dokładania gniazd, punktów oświetleniowych lub przebudowywania samej instalacji i tworzenie choćby poglądowych schematów. Mogą one przydać się przy pomiarach. Znajomość stanu instalacji jest konieczna do poprawnego przeprowadzenia czynności pomiarowych.