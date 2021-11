Polskie MiG-23 będą znowu latać. Amerykanie kupili wraki

MiG-23 to radziecki jednosilnikowy samolot odrzutowy o zmiennej geometrii skrzydeł, który pierwszy raz oblatano 10 czerwca 1967 roku. Te zastąpiły samoloty MiG-21, a do Polski trafiły w latach 1979 - 1982 i służyły do 1999 roku. Widoczne na nagraniu samoloty MiG-23 UB o numerach bocznych 842 i 844 zostały do Polski dostarczone 19 października 1981, a wycofane w 1998 roku.