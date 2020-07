Polskie 5G nabiera kształtów. Zakończenie prac nad raportem ze wstępnej analizy

Polski Fundusz Rozwoju, Exatel oraz przedstawiciele PFR S.A, Polkomtel Sp. z o.o. (operatora sieci Plus ), P4 Sp. z o.o. (operatora sieci Play ), Orange Polska S.A. oraz T-Mobile Polska S.A. ze wsparciem doradczym spółek NetWorkS! Sp. z o.o. oraz Accenture Sp. z o.o. zakończyli prace nad raportem podsumowującym realizację dotychczasowych kroków mających na celu wprowadzenie sieci 5G w całym kraju.

- Technologia 5G w dzisiejszych czasach jest jednym z fundamentów rozwoju gospodarki. W kontekście sieci piątej generacji nie możemy używać tylko argumentów związanych z jej szybkością. To, przede wszystkim, olbrzymie możliwości dla przemysłu, rozwoju miast, nowoczesnego transportu czy całego spektrum usług związanych z medycyną - przypominamy słowa Marka Zagórskiego podczas spotkania w 2019 roku.

Porozumienie zawarte 28 października 2019 roku miało na celu obniżenie kosztów budowy infrastruktury telekomunikacyjnej i wypracowanie konkurencyjnych cen usług. Raport, który został opracowany przez Exatel oraz przedstawicieli komercyjnych przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, podsumowuje, co do tej pory udało się osiągnąć. Wnioski zostały przekazane do Prezesa Rady Ministrów.