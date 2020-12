WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne tutlo + 5 startuppolski startupnauka języka angielskiegonauka języka on linenauka on-line 2 godziny temu Artykuł sponsorowany Tutlo Polski startup do nauki języka angielskiego - przyglądamy się Tutlo Ponad 53% populacji świata deklaruje znajomość języka angielskiego choćby na podstawowym poziomie. Umiejętność komunikowania się w tym języku jest bardzo przydatna nie tylko w pracy, ale i w codziennym życiu. Dzięki projektowi dwóch pasjonatów z Polski, każdy z nas może skorzystać z szybkiej i sprawdzonej metody nauki angielskiego on-line. Share Tutlo Źródło: Pexels Startupy w Polsce - nowe koło zamachowe gospodarki XXI wieku? Zgodnie z danymi Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, coraz więcej młodych firm obiera właśnie ten kierunek rozwoju. W 2019 roku startupy stanowiły aż 14% wszystkich tak zwanych młodych firm w kraju. Na tle innych państw jest to naprawdę dobry wynik. Nieco częściej na ten model prowadzenia biznesu decydują się mężczyźni. Zgodnie z danymi raportu, stanowią oni 58% wszystkich zakładających tego typu firmy. Wśród wszystkich tych osób, zdecydowana większość, bo aż 67% to osoby między 25 a 34 oraz 34 a 44 rokiem życia. Wręcz modelowo w te statystyki wpisują się założyciele Tutlo - jednej najbardziej z innowacyjnych w Polsce platform do e-learningu: -Razem z moim wspólnikiem, Tomkiem Jabłońskim, w październiku 2015 roku mieliśmy potrzebę, by uczyć się języka angielskiego. Rozglądaliśmy się za różnymi możliwościami. Niestety, nie mogliśmy zapisać się do standardowej szkoły stacjonarnej, bo nasz grafik był bardzo mocno zróżnicowany i ciężko było nam dostosować się do regularnych godzin zajęć. - opowiada Damian Strzelczyk z Tutlo internetowej szkoły języka angielskiego. -Zaczęliśmy zapraszać do biura lektora i native speakera. Okazało się jednak, że zajęcia ciągle przekładaliśmy, bo nie mieliśmy na to czasu. Wtedy pomyśleliśmy, że ciekawie byłoby, gdyby można było uczestniczyć w kursie języka angielskiego, w którym można uczestniczyć w lekcjach wtedy, kiedy ma się na to czas, bez wcześniejszego umawiania się. I tak powstał pomysł na Tutlo - dodaje Strzelczyk. Czym jest i jak działa Tutlo? Filozofię działania narzędzia można opisać na bardzo prostym przykładzie. Każdy z nas zna to uczucie, kiedy - na przykład, gdy jesteśmy na wakacjach - chcemy zapytać obcokrajowca o przysmaki lokalnej kuchni. Czasem chcielibyśmy też opowiedzieć mu o różnicach między Polską a jego krajem. Niestety, ale model nauczania języka angielskiego w Polsce, sprawia, że niewiele osób to potrafi. Umiemy odmieniać czasowniki, znamy wyjątki i zasady konstrukcji Past Simple, ale już zwykła rozmowa po angielsku to dla wielu osób bariera nie do przejścia. Tutlo jest rozwiązaniem tego problemu. Usługa z założenia bazuje na komunikacji, a więc rozwija nasze kompetencje właśnie w tym kierunku, który często odgrywa kluczową rolę zarówno w biznesie, jak i podczas luźnego, wakacyjnego wyjazdu. Twórcy platformy szybko dostrzegli, że ten model komunikacji świetnie się sprawdza, więc poszerzyli go m.in. o dedykowane zajęcia nastawione dla przedsiębiorców. Dlaczego? Słownictwo stosowane w biznesie potrafi diametralnie różnić się od „american english”, który wielu z nas zna ze szkoły. Nie ma znaczenia, czy właśnie wracasz autobusem z pracy, czy masz chwilę wolnego czasu i leżysz na kanapie. Dzięki Tutlo zwiększysz swoje kompetencje językowe. Bez problemu będziesz używać tego języka biegle w najbardziej prozaicznych sytuacjach, z którymi przecież mamy do czynienia na codzień. Innowacyjność narzędzia została doceniona m.in. przez Orange Fab Poland. Platforma została też zaprezentowana podczas eventu DMZ Toronto. Najlepszą rekomendacją są jednak dziesiątki przychylnych opinii o kursach, które wystawili zadowoleni użytkownicy. Jak wyglądają zajęcia w Tutlo? Przywykliśmy do tego, że tradycyjne zajęcia z nauki języków obcych odbywają się o jednej, ustalonej przez wykładowcę, porze. Tutaj najważniejsi jesteśmy my, a nie kalendarz prowadzącego. Mówiąc wprost, to on stara się dopasować do naszych oczekiwań, nie odwrotnie. Wystarczy, że zalogujesz się do aplikacji między godziną 7 a 22, wybierzesz jednego z lektorów będących on-line i to wszystko. Co więcej, nauczyciel będzie wiedział, na jakim poziomie zaawansowania nauki jesteś, więc od razu, bez wprowadzania go w historię swojego kursu, możecie przystąpić do pracy. Jeśli logujemy się z komputera, jedyne czego potrzebuje użytkownik, to kamerka internetowa oraz mikrofon. Zajęcia są w stu procentach indywidualne, co gwarantuje, że cała uwaga native speakera skupia się na użytkowniku. Na jego oczekiwaniach i postępach w nauce. Standardowa lekcja trwa zaledwie 20 minut, więc w szybkim czasie można przyswoić naprawdę dużą dawkę wiedzy. Nauka zdalna w erze pandemii Wraz z szerzeniem się koronawirusa, zamykały się kolejne sektory gospodarki. Pracodawcy, którzy mogli przejść na model zdalny, zdecydowali się na to już podczas pierwszej, wiosennej fali zachorowań. COVID-19 utrudnił nam dostęp do teatrów, kin czy restauracji, a duża część naszego życia - zarówno zawodowego, jak i prywatnego - przeniosła się do sieci. Właśnie w tej niszy doskonale odnalazło się narzędzie stworzone przez Polaków. Tradycyjne kursy nauki języków obcych nagle zostały obarczone sporym ryzykiem. Wszyscy ci, którzy chcieli nauczyć się języka angielskiego, zawsze mieli gwarancję nie tylko bezpieczeństwa, ale i tego, że - w przeciwieństwie do tradycyjnych szkół językowych - lockdown nie wpłynie na funkcjonowanie aplikacji. W tej sytuacji, chcąc chronić własne zdrowie, jednocześnie nie rezygnując z edukacji, wiele osób zdecydowało się zaufać dobrym narzędziom e-learningowym, jak właśnie Tutlo. Za sprawą dostępu do prawdziwego speakera, kurs zdecydowanie przewyższa możliwości, jakie dają tradycyjne, możliwe do pobrania z sieci aplikacje ze stałą, wbudowaną bazą słów. To właśnie startup Polaków pozwolił na jednoczesną naukę angielskiego z zachowaniem tego czynnika, który dla tak wielu z nas ma naprawdę ogromne znaczenie - kontaktu z drugim człowiekiem.