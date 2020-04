Polski operator Exatel rozbudowuje sieć w Europie. Otworzył nowy węzeł sieci w Paryżu

Takie posunięcie powiększy ogólną przepływowość i przepustowość Exatel. Firma w swoim komunikacie chwali się, że to "kolejne działanie umacniające pozycję EXATEL jako cyfrowego pomostu, łączącego zachód i wschód Europy." Do tej pory zagraniczne punkty wymiany ruchu internetowego znajdowały się we Frankfurcie, Amsterdamie, Londynie, Moskwie, Kijowie i Pradze.