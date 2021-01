Polska wzmacnia elektroniczną ochronę granicy zewnętrznej. Wydano blisko 5 mln złotych

- Instalacja zestawów perymetrycznych , polegała min. na zakopywaniu czujników sejsmicznych. O ile kamery, wchodzące w skład zestawów są widoczne dla postronnych osób, to same miejsce czujników znane jest tylko Straży Granicznej . Warto zaznaczyć, że w skład każdego zestawu wchodzi jedna kamera i kilkanaście czujników - mówi ppor. SG Anna Michalska w rozmowie z PAP.

Jak informuje Straż Graniczna, zestawy perymetryczne zostały umieszczone na odcinkach tzw. zielonej granicy, które są szczególnie narażone na nielegalną migrację oraz przemyt. Sygnały alarmowe pochodzące z czujników sejsmicznych oraz obrazy z kamer będą przesyłane do odbiorników, które posiadają patrole oraz do placówek Straży Granicznej. - Jeżeli czujniki sejsmiczne zareagują, a obraz z kamer potwierdzi, że mogło dojść do nielegalnego przekroczenia granicy, w to miejsce natychmiast będą wysyłane patrole - wyjaśnia ppor. Anna Michalska.