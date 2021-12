Polska wycofuje ze służby okręty podwodne. Został już tylko stary ORP Orzeł

Stan polskiej floty podwodnej

Ostatnie dwa okręty już od początku 2021 roku były przygotowywane do oficjalnego wycofania. Ostatecznie nastąpiło to 14 grudnia 2021 roku. Niestety, w okresie eksploatacji Kobbenów, mimo kilku prób (program Orka) i zainteresowania partnerów zagranicznych, zakup nowych okrętów podwodnych nie doszedł do skutku. Według aktualnych deklaracji ma to nastąpić do 2034 roku.