Polska w gronie Rady Gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej

W Wiedniu trwa coroczna Konferencja Generalna Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA). Państwa członkowskie tej organizacji wybrały Polskę do Rady Gubernatorów na kadencję 2020-2022 – podaje Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Opuszczona radziecka elektrownia atmowa

"Świetna wiadomość z Wiednia! Polska została właśnie wybrana do Rady Gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Wybór Polski do Rady to kolejny duży sukces Polski w systemie Narodów Zjednoczonych" – powiedział prezydent RP Andrzej Duda.