Polska policja z nową technologią. Nie, nie chodzi o broń lub pojazdy

Publikacje to efekt współpracy Wydziału Promocji Policji Biura Komunikacji Społecznej KGP i firmy vr360.pl. Wszystkie filmy można znaleźć na stronie policji .

"Daj się ponieść tej niepowtarzalnej, policyjnej przygodzie. Skoro nie możemy spotkać się na żywo, to spotkajmy się w wirtualnej rzeczywistości" - piszą policjanci, co brzmi dość dwuznacznie. Ja tam nie narzekam, że nie odwiedzają mnie antyterroryści poruszający się Black Hawkiem…

Policja liczy na to, że filmiki, które pomagają śledzić misję "jakby się tam było" mogą zachęcić kogoś do wstąpienia do służby.