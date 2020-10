Polska otrzymała nowe samoloty szkolno-bojowe M-346 Bielik

Samoloty M-346 Bielik (oryginalnie M-346 Master) są produkowane przez włoską firmę Leonardo Aircraft i służą do szkolenia pilotów myśliwców, czyli małych samolotów odrzutowych przeznaczonych do zadań bojowych, jak bombardowania i zwalczanie samolotów przeciwnika. W Polsce na Bielikach szkolą się przyszli piloci samolotów F-16, a możliwe, że także samolotów F-35 jeśli plany Ministra Obrony Narodowej o zakupie tych samolotów dojdą do skutku.