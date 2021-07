Polska kupiła 32 myśliwce F-35. W USA odradzają latanie nimi

F-35 w Polsce

Polska zamówiła 32 myśliwce F-35. Pierwsze 6 samolotów trafi do amerykańskiej bazy i w latach 2024-2025 będą szkolić się na nich polscy piloci. Od 2026 do 2030 do Polski będą dostarczane kolejne samoloty, 4 do 6 rocznie. Polska na zakup myśliwców, zapasowych silników, symulatorów i pakietu szkoleń wydała 4,6 miliarda dolarów.