Polska jest bezpieczna? Przeprowadzono test gotowości obrony kraju

"Zima-20" to największe tego typu przedsięwzięcie przeprowadzone przez Wojsko Polskie po 1989 roku. Ćwiczenia, które odbywały się w Akademii Sztuki Wojennej miały charakter sztabowy i odbyły się wyłącznie na planach i symulacjach. Sprawdzono wszystkie procedury dotyczące strategicznej obrony kraju, które na przestrzeni ostatniego czasu zostały wprowadzone.

Jak podkreślił Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej - "To ćwiczenie niezwykle ważne pod względem gotowości Wojska Polskiego do obrony naszej ojczyzny. Dla mnie jako ministra obrony mają one szczególne znaczenie, jeśli chodzi o plan zakupów, a także organizację działań wojska czy jego dyslokację". Minister dodał, jak ostatnie zakupy wpłynęły na wynik ćwiczeń. - "Chciałbym podkreślić, że znacząco wzrosły zdolności bojowe Wojska Polskiego dzięki wyposażeniu w ten sprzęt".