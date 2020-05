Polscy lekarze pomogli w Kirgistanie. Przekazali wiedzę o COVID-19

Polscy lekarze z fundacji "Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej" (PCPM) polecieli do Kirgistanu w ramach inicjatywy zorganizowanej przez WHO. Jest to element ścieżki do poprawy jakości opieki nad pacjentami chorymi na COVID-19. Nasi lekarze zdobyli bardzo dużo doświadczenia dzięki cennym informacjom zebranym od włoskich medyków. Ta wiedza stale jest przekazywana dalej.