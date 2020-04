Polowanie z dziećmi to dobry pomysł? Psycholog zabrał głos [OPINIA]

Co na to psychologia?

W grach się zabija "na niby", a mają ograniczenia wiekowe

Przemoc wobec zwierząt a przemoc domowa

Wielcy mężczyźni boją się utraty wielkiej męskości

Jeśli przyjąć założenie, że polowania mają pomóc dzieciom w nabraniu odwagi czy zaradności, to można by je porównać do baśni sprzed kilkuset lat. Wtedy często wspominano tam o śmierci i innych makabrycznych wydarzeniach, a w niektórych ("Ośla Skórka") nawet o kazirodztwie. W teorii miało to pomóc małym chłopcom przełamać wewnętrzny strach i szybciej stać się mężczyznami.