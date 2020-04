Polowanie z dziećmi drastycznie wpływa na ich psychikę. Pytaliśmy psychologa [OPINIA]

Co na to psychologia?

Mówimy o dziecku z jego niedojrzałym aparatem psychicznym, bez rozwiniętych mechanizmów radzenia sobie z różnymi doświadczeniami życiowymi, bez bagażu takich doświadczeń w postaci uwewnętrznionych przekonań i nazwanych emocji. Z powodu takiej niedojrzałości dziecka tłumaczymy mu świat poprzez dostosowane do wieku opowieści, narracje, podręczniki. Z tego samego powodu dosłowność aktu poczęcia, narodzin czy śmierci jest dzieciom przedstawiana w odpowiednich słowach przez dorosłych. Ich obecność pozwala na "skontenerowanie" dramatycznych afektów i oswojenie ich.

Pani Kijok zauważa, że przy polowaniach dziecko stykałoby się z "bezpośrednią, biologiczną realnością życia i śmierci" i podkreśla, że "nie przychodzi nam do głowy zgoda na udział dziecka w porodzie rodzinnym", właśnie ze względu na tzw. ryzyko traumy, jaka może wystąpić przy takim wydarzeniu. Z tego powodu Pani Kijok uważa, że powinno się dzieci przed takimi sytuacjami chronić.

W grach się zabija "na niby", a mają ograniczenia wiekowe

Jeden z punktów manifestu Polskiego Związku Myśliwskiego mówi o tym, że polowania odciągają nas od wirtualnego świata i skłaniają do wychodzenia w ten "prawdziwy". Oczywiście nie powinno się przeceniać namacalnego kontaktu ze światem zewnętrznym, ale nie ma sensu robić z przestrzeni wirtualnej wroga.

Z kolei, jeśli gramy razem z naszą pociechą w tytuły odpowiednie dla jej wieku, to badania naukowe wykazały , że nastoletnie i młodsze dziewczynki, które grają z tatusiami mają wyższy poziom szczęścia i lepsze kontakty z rodzicami niż dzieci, które nie spędzają w taki sposób czasu.

Przemoc wobec zwierząt a przemoc domowa

Kryminologia wykazała , że stwierdzenie u kogoś aktów przemocy wobec zwierząt jest 100 proc. skutecznym narzędziem do wykrycia skłonności kryminalnych.

Jak podkreśla badacz Malcolm Plant bycie świadkiem brutalnych zachowań wobec zwierząt prowadzi do tzw. odczulania, którego skutkiem jest normalizacja agresji i obniżenie empatii.

Idealnym tego przykładem jest Rumunia, gdzie 86,3 proc. nastolatków uznało za "normalny" widok zabijanego bądź torturowanego zwierzęcia. To dlatego, że od 2013 obowiązuje tam nakaz zabijania bezpańskich psów.

Wielcy mężczyźni boją się utraty wielkiej męskości

Jeśli przyjąć założenie, że polowania mają pomóc dzieciom w nabraniu odwagi czy zaradności, to możnaby je porównać do baśni sprzed kilkuset lat. Wtedy często wspominano tam o śmierci i innych makabrycznych wydarzeniach, a w niektórych ("Ośla Skórka") nawet o kazirodztwie. W teorii miało to pomóc małym chłopcom przełamać wewnętrzny strach i szybciej stać się mężczyznami.