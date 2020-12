Politechnika Rzeszowska ma nowy samolot do kształcenia pilotów

Zakupiony samolot to używana maszyna Piper PA-28 Arrow. Jest to trzeci tego typu egzemplarz we flocie OKL. Jak tłumaczy Nauka w Polsce PAP, to amerykański samolot typu complex, czteromiejscowy, jednosilnikowy, z chowanym podwoziem i zmiennym skokiem śmigła. Jest wyposażony w czterocylindrowy silnik tłokowy Lycoming IO-360 o mocy 200 KM.