Polacy wybierają telewizory Neo QLED o przekątnej 65”

Telewizory Neo QLED, które na polskim rynku zadebiutowały w kwietniu br. przyniosły znaczące zmiany w odniesieniu do jakości obrazu, jasności, odwzorowania kolorów i czerni. Tego typu ulepszenia powodują, że rośnie apetyt widzów na pełniejsze, bardziej rzeczywiste doświadczenia i większe ekrany. Potwierdzają to dane z okresu kwiecień- sierpień 2021. Ponad 50 proc. sprzedanych w Polsce telewizorów Neo QLED to już modele w rozmiarze 65 cali i większe.