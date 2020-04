Polacy przestrzegają izolacji. W święta zostali w domu

W Wielkanoc 2020 36 proc. Polaków nie ruszyło się w ogóle w domu, to 23 proc. więcej niż w poprzednim roku - tak wynika z danych firmy Justtag, która monitoruje zachowania Polaków na podstawie lokalizacji ich smartfonów. Justtag monitoruje w ten sposób ok. 2,5 miliona użytkowników w Polsce poprzez zainstalowane na smartfonach aplikacje.

Wartości danych pozyskanych przez firmę rozkładają się prawie dokładnie odwrotnie pomiędzy latami 2019 i 2020. W "normalnych" czasach zdecydowana większość Polaków, bo ponad 50 proc. wyjechała do rodziny oddalonej o 100 i więcej kilometrów. Pokazuje to, że wzięliśmy sobie do serca obowiązek społecznej izolacji i nawet w tak ważnym okresie jak święta wielkanocne ograniczamy swoje kontakty. Potwierdzają to także dane, które opublikował Apple.